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Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 18 июля 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Сокол работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Сокол на сегодня