Поезд 221Я Архангельск — Анапа

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

10:15

Архангельск

2 д. 3 ч. 38 мин.

13:53

Анапа

38

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Маршрут следования поезда 221Я Архангельск — Анапа на карте со всеми остановками

Расписание поезда Архангельск — Анапа с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Архангельск-Город

10:15

0 км.

0 ч. 0 мин.

Исакогорка

10:39

10 мин.

10:49

13 км.

0 ч. 24 мин.

Пермилово

12:36

2 мин.

12:38

105 км.

2 ч. 21 мин.

Обозерская

12:59

30 мин.

13:29

123 км.

2 ч. 44 мин.

Емца

14:01

2 мин.

14:03

164 км.

3 ч. 46 мин.

Плесецкая

14:33

6 мин.

14:39

204 км.

4 ч. 18 мин.

Шалакуша

15:16

2 мин.

15:18

257 км.

5 ч. 1 мин.

Няндома

16:11

15 мин.

16:26

319 км.

5 ч. 56 мин.

Коноша 1

17:34

4 мин.

17:38

395 км.

7 ч. 19 мин.

Вожега

18:34

2 мин.

18:36

450 км.

8 ч. 19 мин.

Харовская

19:16

2 мин.

19:18

508 км.

9 ч. 1 мин.

Сухона

19:59

2 мин.

20:01

563 км.

9 ч. 44 мин.

Вологда 1

20:31

32 мин.

21:03

593 км.

10 ч. 16 мин.

Грязовец

21:51

4 мин.

21:55

633 км.

11 ч. 36 мин.

Данилов

23:29

34 мин.

00:03

710 км.

13 ч. 14 мин.

Ярославль
Главный

01:06

30 мин.

01:36

775 км.

14 ч. 51 мин.

Ростов
Ярославский

02:21

2 мин.

02:23

829 км.

16 ч. 6 мин.

Рязань 2

08:36

27 мин.

09:03

1115 км.

22 ч. 21 мин.

Мичуринск
Уральский

12:23

57 мин.

13:20

1314 км.

1 д. 2 ч. 8 мин.

Грязи
Воронежские

14:20

10 мин.

14:30

1372 км.

1 д. 4 ч. 5 мин.

Придача
Воронеж-Южный

17:06

4 мин.

17:10

1477 км.

1 д. 6 ч. 51 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

18:25

5 мин.

18:30

1552 км.

1 д. 8 ч. 10 мин.

Россошь

21:14

17 мин.

21:31

1640 км.

1 д. 10 ч. 59 мин.

Кутейниково

23:13

2 мин.

23:15

1742 км.

1 д. 12 ч. 58 мин.

Миллерово

00:04

15 мин.

00:19

1797 км.

1 д. 13 ч. 49 мин.

Каменская

01:14

2 мин.

01:16

1863 км.

1 д. 14 ч. 59 мин.

Лихая

01:41

14 мин.

01:55

1882 км.

1 д. 15 ч. 26 мин.

Зверево

02:21

2 мин.

02:23

1898 км.

1 д. 16 ч. 6 мин.

Сулин

02:42

2 мин.

02:44

1913 км.

1 д. 16 ч. 27 мин.

Шахтная

03:22

2 мин.

03:24

1931 км.

1 д. 17 ч. 7 мин.

Новочеркасск

04:35

2 мин.

04:37

1967 км.

1 д. 18 ч. 20 мин.

Первомайская

06:02

18 мин.

06:20

2011 км.

1 д. 19 ч. 47 мин.

Староминская-Тимашевск

08:36

2 мин.

08:38

2097 км.

1 д. 22 ч. 21 мин.

Каневская

09:16

2 мин.

09:18

2144 км.

1 д. 23 ч. 1 мин.

Брюховецкая

09:46

2 мин.

09:48

2176 км.

1 д. 23 ч. 31 мин.

Тимашевская

10:13

17 мин.

10:30

2195 км.

1 д. 23 ч. 58 мин.

Протока

11:52

2 мин.

11:54

2271 км.

2 д. 1 ч. 37 мин.

Анапа

13:53

2343 км.

2 д. 3 ч. 38 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Архангельск → Анапа Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Архангельск и Анапа

Информация о поезде 221Я

Планируете поездку по маршруту Архангельск — Анапа? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 221Я. Этот поезд отправляется со станции Архангельск в 10:15 и прибывает на конечную станцию Анапа в 13:53. Вся дорога занимает 2 д. 3 ч. 38 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 23 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 221Я Архангельск - Анапа: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

38 станций

Самая длинная остановка:

57 мин. – станция Мичуринск (Уральский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Илья

    Вагоны не самые новые. Но внутри чисто и комфортно. Постельное белье хорошее. Без пятен и дырок. Проводники быстро выполняют просьбы и очень дружелюбные. Но розетки почти во всем вагоне не работают. Почти 56 часов пути без связи – это неудобно!

    Ответить
  2. Александра Михайлова

    Стандартный поезд без особых супер-услуг. В вагоне нормально. Все старенькое, но опрятное. Ехать можно. Розетки работают не все. Но хуже всего эти технические остановки, иногда по часу!

    Ответить
  3. Маша

    Не поезд а трэш!!!! Пошли мыть туалет и после туалета – ВЕСЬ ВАГОН этой же самой водой, которой в туалете мыли – все взяли и протерли! Фу мать вашу!!!! Как так вообще можно! Сделала замечание – так на него никак не отреагировали. Сказали вы пассажир, а я проводник. Я знаю свое дело, не мешайте.

    Ответить
  4. Мирослав

    Розеток в вагоне очень мало и вокруг них постоянно толпится народ. Вам что так сложно взять и просто установить возле каждого места по 1 ЮСБ розетке чтобы люди могли нормально подзарядить свой телефон? Это в новых вагонах уже везде есть!

    Ответить
  5. Татьяна Юрьевна

    Пыли в вагоне было столько, что мне казалось будто его уже год не убирали. Некоторые розетки не работали. А под конец вообще котел сломался и проводница ходила в соседний вагон за кипятком.

    Ответить
  6. Ирина Витальевна

    Спасибо за прекрасную поездку! Нам с мужем всё понравилось. Проводницы отзывчивые. С пассажирами тоже повезло. Одним словом поездкой вообще остались очень довольны!

    Ответить
  7. Марина

    Добрый вечер. Поехали с мужем, взяли купе. 15 вагон, приятная проводница. Само купе тоже аккуратное, но было очень пыльно. Ощущение что вагон давно не убирался и не видел влажной уборки. Было душно. Открывали форточку но не помогало. Поездка на 3 из 5.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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