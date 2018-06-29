ЖД билеты на поезд онлайн Выберите маршрут и дату, чтобы узнать расписание и купить билеты на поезда РЖД

Экономия времени Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома. Удобный поиск Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета. Онлайн бронь Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут. Безопасная оплата Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Купить билет на поезд

Любое путешествие нужно планировать заранее, включая покупку билетов на поезд. С сервисом zhd-online.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. Zhd-online.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений, обслуживаемых ОАО «РЖД».

Принимаем к оплате

Мы позаботились о безопасности ваших персональных данных и банковских карт. Оплата жд билетов проводится через надежные платежные системы VISA, MasterCard, МИР. Поддерживаются популярные сервисы электронных денег Qiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal.



Помните, что большинство билетов на поезд поступают в продажу за 90 суток до отправления. Чем раньше вы купите жд билет, тем ниже его цена.

*При этом вы не платите никакой комиссии — цена жд билетов онлайн будет такой же, как при покупке в кассе.

Наличие мест и проверка стоимости билетов на поезд РЖД

Покупая железнодорожные билеты онлайн, каждый пассажир обращает внимание на наличие мест, расписание и стоимость. Сервис учитывает эти параметры. Определившись с маршрутом, на новой странице вы увидите доступные вагоны и наличие свободных мест. Выбрать место можно по графической схеме вагона или дополнительным параметрам (класс обслуживания, ярус, номер вагона, диапазон мест). Одновременно можно сравнить цены на представленные типы вагонов: сидячие, купейные, СВ и т.д. Учтите, что стоимость жд билетов разнится в зависимости от типа вагона, места и возраста пассажиров. Например, дети до 12 лет путешествуют в поездах РЖД по льготному тарифу.

Как заказать ЖД билеты на поезд?

Сервис позволят за пару кликов заказать билеты на поезд РЖД через интернет. Выбрав подходящий вариант, укажите свои данные в открывшейся форме: Ф.И.О., пол, дату рождения, номер удостоверяющего личность документа, тариф и номер бонусной карты (при наличии). Будьте внимательны при заполнении личных данных, поскольку они указываются в билете и проверяются проводником при посадке.

Далее укажите номер телефона и адрес электронной почты — на нее поступит информация о заказе. Останется выбрать способ оплаты, дать согласие на обработку персональных данных и оформить проездной документ. Электронный жд билет будет доступен в личном кабинете сразу после оплаты. Его можно распечатать или сохранить на мобильном — при посадке проводнику достаточно показать QR-код.

Расписание ЖД поездов по России

Zhd-online.ru — предоставляет расписание поездов дальнего следования.

В разделе «Направление» можно узнать обо всех составах выбранного направления — просмотреть маршрут следования на карте, время в пути (отправление и прибытие), номер поезда, скоростные характеристики.

Раздел «Поезда» дает более подробную характеристику по выбранному составу. Зная номер поезда и маршрут, можно посмотреть полное расписание состава: на каких станциях останавливается, каково между ними расстояние, сколько длится остановка и как долго находится поезд в пути. Также можно узнать, какие типы вагонов доступны, стоимость одного места и дополнительного сервиса.

С zhd-online.ru купить билет на поезд и отправиться в путешествие по российским железным дорогам — проще простого.