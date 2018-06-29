ЖД билеты на поезд онлайн

Выберите маршрут и дату, чтобы узнать расписание и купить билеты на поезда РЖД

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Купить билет на поезд

Любое путешествие нужно планировать заранее, включая покупку билетов на поезд. С сервисом zhd-online.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. Zhd-online.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений, обслуживаемых ОАО «РЖД».

Новости. Акции. Скидки на билеты РЖД

Акция «В купе по выгодной цене»

2020-09-21T23:26:57+03:00
2020-09-21T23:26:57+03:00

Акция «Бархатный сезон»

2020-09-18T17:04:37+03:00
2020-09-18T17:04:37+03:00

Акция «Москва – Санкт-Петербург»

2020-09-11T15:59:28+03:00
2020-09-11T15:59:28+03:00

Принимаем к оплате

Мы позаботились о безопасности ваших персональных данных и банковских карт. Оплата жд билетов проводится через надежные платежные системы VISA, MasterCard, МИР. Поддерживаются популярные сервисы электронных денег Qiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney, PayPal.

Помните, что большинство билетов на поезд поступают в продажу за 90 суток до отправления. Чем раньше вы купите жд билет, тем ниже его цена.

Купить билеты

*При этом вы не платите никакой комиссии — цена жд билетов онлайн будет такой же, как при покупке в кассе.

Популярные направления

Анапа — МоскваБелгород — МоскваБрянск — МоскваВладивосток — МоскваВолгоград — Москва
Вологда — МоскваВоронеж — МоскваКазань — МоскваКраснодар — МоскваКурск — Москва
Москва — Санкт-ПетербургНижний Новгород — МоскваНижний Новгород — СПбНовосибирск — КрасноярскНовосибирск — Москва
Самара — МоскваСанкт-Петербург — МоскваСаратов — МоскваСмоленск — МоскваСочи — Краснодар
Сочи — МоскваСочи — РостовТверь — МоскваУльяновск — МоскваУфа — Москва

Наличие мест и проверка стоимости билетов на поезд РЖД

Покупая железнодорожные билеты онлайн, каждый пассажир обращает внимание на наличие мест, расписание и стоимость. Сервис учитывает эти параметры. Определившись с маршрутом, на новой странице вы увидите доступные вагоны и наличие свободных мест. Выбрать место можно по графической схеме вагона или дополнительным параметрам (класс обслуживания, ярус, номер вагона, диапазон мест). Одновременно можно сравнить цены на представленные типы вагонов: сидячие, купейные, СВ и т.д. Учтите, что стоимость жд билетов разнится в зависимости от типа вагона, места и возраста пассажиров. Например, дети до 12 лет путешествуют в поездах РЖД по льготному тарифу.

Как заказать ЖД билеты на поезд?

Сервис позволят за пару кликов заказать билеты на поезд РЖД через интернет. Выбрав подходящий вариант, укажите свои данные в открывшейся форме: Ф.И.О., пол, дату рождения, номер удостоверяющего личность документа, тариф и номер бонусной карты (при наличии). Будьте внимательны при заполнении личных данных, поскольку они указываются в билете и проверяются проводником при посадке.

Далее укажите номер телефона и адрес электронной почты — на нее поступит информация о заказе. Останется выбрать способ оплаты, дать согласие на обработку персональных данных и оформить проездной документ. Электронный жд билет будет доступен в личном кабинете сразу после оплаты. Его можно распечатать или сохранить на мобильном — при посадке проводнику достаточно показать QR-код.

Популярные поезда

Поезд 001ж Волгоград — МоскваПоезд 001м Владивосток — МоскваПоезд 009ж Саратов — МоскваПоезд 012м Москва — АнапаПоезд 015ж Волгоград — МоскваПоезд 017ж Саратов — МоскваПоезд 030й Новороссийск — МоскваПоезд 047ж Балаково — Москва
Поезд 059н Новокузнецк — КисловодскПоезд 069я Чита — МоскваПоезд 070ч Москва — ЧитаПоезд 099э Владивосток — МоскваПоезд 100э Москва — ВладивостокПоезд 102м Москва — АдлерПоезд 104в Москва — АдлерПоезд 105ж Волгоград — Нижневартовск
Поезд 115а Санкт-Петербург — АдлерПоезд 116с Адлер — Санкт-ПетербургПоезд 139н Новосибирск — АдлерПоезд 140н Адлер — НовосибирскПоезд 143с Кисловодск — МоскваПоезд 144ч Москва — КисловодскПоезд 375я Воркута — МоскваПоезд 376я Москва — Воркута

Расписание ЖД поездов по России

Zhd-online.ru — предоставляет расписание поездов дальнего следования.

В разделе «Направление» можно узнать обо всех составах выбранного направления — просмотреть маршрут следования на карте, время в пути (отправление и прибытие), номер поезда, скоростные характеристики.

Раздел «Поезда» дает более подробную характеристику по выбранному составу. Зная номер поезда и маршрут, можно посмотреть полное расписание состава: на каких станциях останавливается, каково между ними расстояние, сколько длится остановка и как долго находится поезд в пути. Также можно узнать, какие типы вагонов доступны, стоимость одного места и дополнительного сервиса.

С zhd-online.ru купить билет на поезд и отправиться в путешествие по российским железным дорогам — проще простого.

Мнение пользователей сервиса

Валентин

Сервис позволяет экономить огромное количество личного времени. Приобретал билет на поезд Адлер - Архангельск в мае этого года. С помощью сайта нашел удобное место в вагоне, оплатил с электронного кошелька, распечатал билет на принтере и предъявил проводнику. Просто супер!
zhd-online.ru
4
2018-07-04T18:01:13+03:00
Сервис позволяет экономить огромное количество личного времени. Приобретал билет на поезд Адлер - Архангельск в мае этого года. С помощью сайта нашел удобное место в вагоне, оплатил с электронного кошелька, распечатал билет на принтере и предъявил проводнику. Просто супер!

Оляша

При заказе билетов на поезд, главное оформить всё безопасно, а когда можно это сделать в онлайн режиме, это очень удобно. Ездили к родственникам в СПб весной, нашли очень удачные даты.
zhd-online.ru
4
2018-07-04T18:04:47+03:00
При заказе билетов на поезд, главное оформить всё безопасно, а когда можно это сделать в онлайн режиме, это очень удобно. Ездили к родственникам в СПб весной, нашли очень удачные даты.

Алиса

Уже не первый раз пользуюсь данным сервисом для приобретения билетов на поезд. В этот раз ездила в Москву из Питера, билеты купила заранее, никаких очередей и мороки возле касс, мне очень понравилось!
zhd-online.ru
5
2018-07-05T09:52:45+03:00
Уже не первый раз пользуюсь данным сервисом для приобретения билетов на поезд. В этот раз ездила в Москву из Питера, билеты купила заранее, никаких очередей и мороки возле касс, мне очень понравилось!

Вадим

Покупали здесь билеты весной по маршруту "Москва-СПб". Можно легко выбрать дату, места. Оплатил сразу с помощью карты. Постоянно путаюсь с детскими билетами, написал в службу поддержки, на все вопросы доступно ответили
zhd-online.ru
5
2018-07-05T09:54:15+03:00
Покупали здесь билеты весной по маршруту "Москва-СПб". Можно легко выбрать дату, места. Оплатил сразу с помощью карты. Постоянно путаюсь с детскими билетами, написал в службу поддержки, на все вопросы доступно ответили

Артур

По работе часто езжу в Питер и как-то вышло, что постоянно пользуюсь этим сервисом. Все удобно, просто и ни одного раза не подвели. Поддержка работает постоянно и в случае чего сразу информирует. Словом своевременная, современная служба.
zhd-online.ru
4
2018-07-04T18:06:22+03:00
По работе часто езжу в Питер и как-то вышло, что постоянно пользуюсь этим сервисом. Все удобно, просто и ни одного раза не подвели. Поддержка работает постоянно и в случае чего сразу информирует. Словом своевременная, современная служба.
4.5
5
zhd-online.ru
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки электронного билета на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, в новом окне укажите:
  • Ф.И.О.;
  • пол и дату рождения;
  • номер удостоверяющего личность документа;
  • тариф;
  • номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail.
Что делать, если введены некорректные данные?
Перевозчик допускает 1 ошибку в номере удостоверение личности и 1 ошибку в фамилии. Если их больше, следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
На какие поезда можно оформить электронные билеты?
  • внутрироссийские (кроме сообщения с Калининградской областью транзитом через Литву);
  • международные сообщением с Абхазией, странами СНГ и Балтии;
  • международные в сообщении с дальним зарубежьем:
  • №17/18 Москва – Ницца – Москва;
  • №23/24 Москва – Париж – Москва;
  • №32/31 Москва – Хельсинки – Москва;
  • скоростные поезда «Аллегро» Санкт-Петербург – Хельсинки – Санкт-Петербург.
Можно ли купить билет на поезд в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте https://zhd-online.ru/ отсуствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Яндекс. Деньги, Альфа-Клик, Qiwi, WebMoney, VasterPass, интернет-банк ОАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Почему на сайте указана цена билета из Украины 0,00 руб.?
Это обусловлено нюансами работы системы бронирования билетов. На составы, которые отправляются из Украины, стоимость проезда можно увидеть непосредственно перед оплатой билета.
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках (русском и иностранном), данные вводятся на русском языке. В остальном случае они заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять онлайн. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового. Обменять билет на поезд возможно только в ж/д кассе.
Отличается ли цена билета на сайте от цены в кассе?
Нет, не отличается. Сайт https://zhd-online.ru/ — официальный партнер ОАО «РЖД», поэтому у нас можно купить билеты по той же цене, что и в железнодорожных кассах, без наценок и сборов.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
zhd-online.ru
билеты онлайн
Adblock
detector
Не забудьте забронировать отель и трансфер на вокзал и с вокзала
Забронировать отель
Забронировать трансфер