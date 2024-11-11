Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 258С Адлер — Печора на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Печора с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
16:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
16:52
16:54
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
17:13
17:21
21 км.
0 ч. 33 мин.
Лоо
17:46
17:50
37 км.
1 ч. 6 мин.
Лазаревская
18:31
18:35
69 км.
1 ч. 51 мин.
Туапсе
19:20
19:34
96 км.
2 ч. 40 мин.
Горячий Ключ
21:11
22:02
157 км.
4 ч. 31 мин.
Краснодар 1
22:59
23:09
199 км.
6 ч. 19 мин.
Брюховецкая
00:21
00:23
285 км.
7 ч. 41 мин.
Староминская-Тимашевск
01:23
01:25
363 км.
8 ч. 43 мин.
Батайск
02:38
02:48
450 км.
9 ч. 58 мин.
Ростов
Главный
03:08
03:30
460 км.
10 ч. 28 мин.
Новочеркасск
04:22
04:24
498 км.
11 ч. 42 мин.
Шахтная
05:00
05:02
534 км.
12 ч. 20 мин.
Сулин
05:29
05:31
552 км.
12 ч. 49 мин.
Зверево
05:53
05:55
567 км.
13 ч. 13 мин.
Каменская
06:48
06:50
602 км.
14 ч. 8 мин.
Миллерово
07:50
07:52
668 км.
15 ч. 10 мин.
Кутейниково
08:44
08:46
723 км.
16 ч. 4 мин.
Россошь
10:49
11:04
825 км.
18 ч. 9 мин.
Евдаково
12:01
12:17
884 км.
19 ч. 21 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:55
13:01
914 км.
20 ч. 15 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:11
14:16
989 км.
21 ч. 31 мин.
Грязи
Воронежские
17:00
17:05
1094 км.
1 д. 0 ч. 20 мин.
Мичуринск
Уральский
18:05
18:45
1152 км.
1 д. 1 ч. 25 мин.
Богоявленск
19:19
19:21
1193 км.
1 д. 2 ч. 39 мин.
Рязань 2
21:30
21:56
1351 км.
1 д. 4 ч. 50 мин.
Александров 1
02:42
02:44
1557 км.
1 д. 10 ч. 2 мин.
Ростов
Ярославский
03:59
04:01
1655 км.
1 д. 11 ч. 19 мин.
Ярославль
Главный
04:45
04:55
1709 км.
1 д. 12 ч. 5 мин.
Данилов
06:01
06:35
1774 км.
1 д. 13 ч. 21 мин.
Грязовец
07:55
07:57
1851 км.
1 д. 15 ч. 15 мин.
Вологда 1
08:40
08:59
1891 км.
1 д. 16 ч. 0 мин.
Сухона
09:27
09:28
1921 км.
1 д. 16 ч. 47 мин.
Харовская
10:04
10:06
1976 км.
1 д. 17 ч. 24 мин.
Вожега
10:49
10:51
2034 км.
1 д. 18 ч. 9 мин.
Коноша 1
11:37
12:07
2089 км.
1 д. 18 ч. 57 мин.
Вельск
14:04
14:08
2188 км.
1 д. 21 ч. 24 мин.
Кулой
14:35
14:54
2210 км.
1 д. 21 ч. 55 мин.
Костылево
15:36
15:39
2250 км.
1 д. 22 ч. 56 мин.
Ядриха
18:09
18:11
2426 км.
2 д. 1 ч. 29 мин.
Котлас Южный
19:12
20:20
2435 км.
2 д. 2 ч. 32 мин.
Сольвычегодск
21:00
21:03
2448 км.
2 д. 4 ч. 20 мин.
Низовка
21:25
21:28
2460 км.
2 д. 4 ч. 45 мин.
Урдома
22:46
22:48
2554 км.
2 д. 6 ч. 6 мин.
Межег
23:41
23:44
2613 км.
2 д. 7 ч. 1 мин.
Микунь
00:20
01:10
2658 км.
2 д. 7 ч. 40 мин.
Княжпогост
02:01
02:04
2707 км.
2 д. 9 ч. 21 мин.
Синдор
02:57
02:59
2765 км.
2 д. 10 ч. 17 мин.
Ярега
04:35
04:37
2872 км.
2 д. 11 ч. 55 мин.
Ухта
04:55
05:05
2887 км.
2 д. 12 ч. 15 мин.
Сосногорск
05:24
06:14
2896 км.
2 д. 12 ч. 44 мин.
Ираель
07:51
07:53
3005 км.
2 д. 15 ч. 11 мин.
Каджером
08:27
08:29
3049 км.
2 д. 15 ч. 47 мин.
Чикшино
09:00
09:02
3084 км.
2 д. 16 ч. 20 мин.
Кожва 1
09:29
09:31
3119 км.
2 д. 16 ч. 49 мин.
Печора
09:50
3131 км.
2 д. 17 ч. 10 мин.
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