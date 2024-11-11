Поезд 078Я Санкт-Петербург — Воркута

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

10:20

Санкт-Петербург

1 д. 22 ч. 10 мин.

08:30

Воркута

68

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Маршрут следования поезда 078Я Санкт-Петербург — Воркута на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Воркута с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал

10:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Волховстрой 1

12:12

5 мин.

12:17

103 км.

1 ч. 52 мин.

Тихвин

13:31

3 мин.

13:34

177 км.

3 ч. 11 мин.

Пикалево 1

14:12

2 мин.

14:14

210 км.

3 ч. 52 мин.

Ефимовская

14:48

2 мин.

14:50

244 км.

4 ч. 28 мин.

Подборовье

15:09

2 мин.

15:11

264 км.

4 ч. 49 мин.

Заборье

15:23

2 мин.

15:25

274 км.

5 ч. 3 мин.

Верхневольский

15:39

2 мин.

15:41

285 км.

5 ч. 19 мин.

Бабаево

16:14

34 мин.

16:48

317 км.

5 ч. 54 мин.

Сиуч

17:25

2 мин.

17:27

346 км.

7 ч. 5 мин.

Кадуй

18:06

2 мин.

18:08

388 км.

7 ч. 46 мин.

Суда

18:32

2 мин.

18:34

411 км.

8 ч. 12 мин.

Череповец 1

19:11

30 мин.

19:41

432 км.

8 ч. 51 мин.

Шексна

20:30

2 мин.

20:32

466 км.

10 ч. 10 мин.

Чебсара

20:52

1 мин.

20:53

483 км.

10 ч. 32 мин.

Кипелово

21:21

1 мин.

21:22

501 км.

11 ч. 1 мин.

Сухона

22:30

1 мин.

22:31

560 км.

12 ч. 10 мин.

Харовская

23:14

2 мин.

23:16

615 км.

12 ч. 54 мин.

Кадниковский

23:48

3 мин.

23:51

656 км.

13 ч. 28 мин.

Вожега

00:07

2 мин.

00:09

673 км.

13 ч. 47 мин.

Ерцево

00:43

1 мин.

00:44

709 км.

14 ч. 23 мин.

Коноша 1

01:05

30 мин.

01:35

730 км.

14 ч. 45 мин.

Вересово

01:58

1 мин.

01:59

739 км.

15 ч. 38 мин.

Подюга

02:23

1 мин.

02:24

763 км.

16 ч. 3 мин.

Юра

02:45

1 мин.

02:46

781 км.

16 ч. 25 мин.

Усть-Шоноша

02:59

1 мин.

03:00

790 км.

16 ч. 39 мин.

Вельск

03:42

3 мин.

03:45

832 км.

17 ч. 22 мин.

Кулой

04:08

13 мин.

04:21

854 км.

17 ч. 48 мин.

Кокшеньга

04:41

1 мин.

04:42

873 км.

18 ч. 21 мин.

Костылево

05:04

3 мин.

05:07

894 км.

18 ч. 44 мин.

Илеза

05:40

1 мин.

05:41

930 км.

19 ч. 20 мин.

Лойга

06:10

1 мин.

06:11

968 км.

19 ч. 50 мин.

Кизема

06:23

3 мин.

06:26

980 км.

20 ч. 3 мин.

Ломоватка

07:00

1 мин.

07:01

1016 км.

20 ч. 40 мин.

Удима

07:21

1 мин.

07:22

1038 км.

21 ч. 1 мин.

Ядриха

07:48

1 мин.

07:49

1070 км.

21 ч. 28 мин.

Котлас Южный

08:47

63 мин.

09:50

1079 км.

22 ч. 27 мин.

Сольвычегодск

10:13

2 мин.

10:15

1092 км.

23 ч. 53 мин.

Низовка

10:33

2 мин.

10:35

1104 км.

1 д. 0 ч. 13 мин.

Виледь

11:01

1 мин.

11:02

1127 км.

1 д. 0 ч. 41 мин.

Урдома

11:53

2 мин.

11:55

1199 км.

1 д. 1 ч. 33 мин.

Межег

12:46

1 мин.

12:47

1258 км.

1 д. 2 ч. 26 мин.

Микунь

13:20

10 мин.

13:30

1303 км.

1 д. 3 ч. 0 мин.

Княжпогост

14:18

3 мин.

14:21

1352 км.

1 д. 3 ч. 58 мин.

Синдор

15:18

1 мин.

15:19

1410 км.

1 д. 4 ч. 58 мин.

Иоссер

15:42

1 мин.

15:43

1429 км.

1 д. 5 ч. 22 мин.

Чиньяворык

16:16

1 мин.

16:17

1465 км.

1 д. 5 ч. 56 мин.

Юкарка

16:30

1 мин.

16:31

1475 км.

1 д. 6 ч. 10 мин.

Ярега

17:08

1 мин.

17:09

1516 км.

1 д. 6 ч. 48 мин.

Ухта

17:27

10 мин.

17:37

1531 км.

1 д. 7 ч. 7 мин.

Сосногорск

17:56

28 мин.

18:24

1540 км.

1 д. 7 ч. 36 мин.

Малая Пера

19:54

1 мин.

19:55

1619 км.

1 д. 9 ч. 34 мин.

Ираель

20:23

2 мин.

20:25

1649 км.

1 д. 10 ч. 3 мин.

Зеленоборск

20:38

1 мин.

20:39

1659 км.

1 д. 10 ч. 18 мин.

Талый

21:01

1 мин.

21:02

1682 км.

1 д. 10 ч. 41 мин.

Каджером

21:16

1 мин.

21:17

1693 км.

1 д. 10 ч. 56 мин.

Чикшино

21:49

2 мин.

21:51

1728 км.

1 д. 11 ч. 29 мин.

Кожва 1

22:26

2 мин.

22:28

1763 км.

1 д. 12 ч. 6 мин.

Печора

22:47

40 мин.

23:27

1775 км.

1 д. 12 ч. 27 мин.

Сыня

00:18

1 мин.

00:19

1819 км.

1 д. 13 ч. 58 мин.

Янью

00:45

2 мин.

00:47

1839 км.

1 д. 14 ч. 25 мин.

Косью

01:16

1 мин.

01:17

1869 км.

1 д. 14 ч. 56 мин.

Инта 1

02:35

25 мин.

03:00

1943 км.

1 д. 16 ч. 15 мин.

Марков

04:55

2 мин.

04:57

2036 км.

1 д. 18 ч. 35 мин.

Сивая Маска

05:41

1 мин.

05:42

2069 км.

1 д. 19 ч. 21 мин.

Сейда

06:48

2 мин.

06:50

2116 км.

1 д. 20 ч. 28 мин.

Чум

07:02

1 мин.

07:03

2122 км.

1 д. 20 ч. 42 мин.

Воркута

08:30

2177 км.

1 д. 22 ч. 10 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Воркута Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Санкт-Петербург и Воркута

Информация о поезде 078Я

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Воркута? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 078Я. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 10:20 и прибывает на конечную станцию Воркута в 08:30. Вся дорога занимает 1 д. 22 ч. 10 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 15 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 078Я Санкт-Петербург - Воркута: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

68 станций

Самая длинная остановка:

63 мин. – станция Котлас Южный

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом zhd-online.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

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Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Наталия

    Хороший поезд. Мы брали билеты через этот сайт и не пожалели. Получилось даже так, что мы ехали с дочкой вдвоем по всем купе до самого конца. Из окон немного сифонило, пришлось пересесть на другие места по ходу движения. В остальном довольны.

    Ответить
  2. Виталий

    Вагоны в поезде старые, туалеты не до конца хорошо продуманы, тесновато. Очень напрягали грязные окна. Такое чувство что поезд моют раз в год! По персоналу вопросов не было, очень вежливые и приятные работники.

    Ответить
  3. Галина

    Поезду поставлю 3, а проводникам 5. Средняя оценка – 4.

    Ответить
  4. Лариса Иосифовна

    Ну оооочень старый вагон. Ему уже лет 20 как пора на покой, а вы все еще туда людей садите. Все скрипит, двери стучат и не до конца закрываются, в некоторых местах столетняя грязь уже прилипла и стала частью поезда. Пожалуйста, руководство РЖД. Пожалейте персонал и пассажиров.

    Ответить
  5. Геннадий Виляев

    Ехал в плацкарте 12.08.2021, очень комфортно все прошло. В вагоне стояли новые биотуалеты, слава богу от них не воняло, как раньше от обычных. Постельное белье выдали очень хорошее и чистое.

    Ответить
  6. Желудь Ирина

    Здравствуйте! Спасибо за билеты, поездка прошла хорошо!

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 078Я:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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