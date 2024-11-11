Поезд 385Я Архангельск — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

23:32

Архангельск

2 д. 12 ч. 34 мин.

12:06

Адлер

45

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Маршрут следования поезда 385Я Архангельск — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Архангельск — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Архангельск-Город

23:32

0 км.

0 ч. 0 мин.

Исакогорка

23:57

15 мин.

00:12

13 км.

0 ч. 25 мин.

Пермилово

02:03

2 мин.

02:05

105 км.

2 ч. 31 мин.

Обозерская

02:30

30 мин.

03:00

123 км.

2 ч. 58 мин.

Емца

03:38

2 мин.

03:40

164 км.

4 ч. 6 мин.

Шелекса

04:01

1 мин.

04:02

183 км.

4 ч. 29 мин.

Плесецкая

04:21

5 мин.

04:26

203 км.

4 ч. 49 мин.

Шалакуша

05:10

2 мин.

05:12

256 км.

5 ч. 38 мин.

Няндома

06:10

15 мин.

06:25

318 км.

6 ч. 38 мин.

Коноша 1

07:38

41 мин.

08:19

394 км.

8 ч. 6 мин.

Вожега

09:05

2 мин.

09:07

449 км.

9 ч. 33 мин.

Сухона

10:23

2 мин.

10:25

562 км.

10 ч. 51 мин.

Вологда 1

10:53

40 мин.

11:33

592 км.

11 ч. 21 мин.

Грязовец

12:18

2 мин.

12:20

632 км.

12 ч. 46 мин.

Данилов

13:45

34 мин.

14:19

709 км.

14 ч. 13 мин.

Ярославль
Главный

15:39

20 мин.

15:59

774 км.

16 ч. 7 мин.

Ростов
Ярославский

16:48

2 мин.

16:50

828 км.

17 ч. 16 мин.

Александров 1

19:04

2 мин.

19:06

926 км.

19 ч. 32 мин.

Рязань 2

00:07

23 мин.

00:30

1132 км.

1 д. 0 ч. 35 мин.

Мичуринск
Уральский

03:05

31 мин.

03:36

1331 км.

1 д. 3 ч. 33 мин.

Грязи
Воронежские

04:38

3 мин.

04:41

1389 км.

1 д. 5 ч. 6 мин.

Придача
Воронеж-Южный

06:45

4 мин.

06:49

1494 км.

1 д. 7 ч. 13 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

09:00

5 мин.

09:05

1569 км.

1 д. 9 ч. 28 мин.

Россошь

12:01

13 мин.

12:14

1657 км.

1 д. 12 ч. 29 мин.

Кутейниково

14:13

2 мин.

14:15

1759 км.

1 д. 14 ч. 41 мин.

Миллерово

15:10

2 мин.

15:12

1814 км.

1 д. 15 ч. 38 мин.

Каменская

16:28

2 мин.

16:30

1880 км.

1 д. 16 ч. 56 мин.

Лихая

16:54

15 мин.

17:09

1899 км.

1 д. 17 ч. 22 мин.

Зверево

17:35

2 мин.

17:37

1915 км.

1 д. 18 ч. 3 мин.

Сулин

17:57

2 мин.

17:59

1930 км.

1 д. 18 ч. 25 мин.

Шахтная

18:37

2 мин.

18:39

1948 км.

1 д. 19 ч. 5 мин.

Новочеркасск

20:10

2 мин.

20:12

1984 км.

1 д. 20 ч. 38 мин.

Ростов
Главный

21:13

25 мин.

21:38

2022 км.

1 д. 21 ч. 41 мин.

Тихорецкая

00:17

3 мин.

00:20

2177 км.

2 д. 0 ч. 45 мин.

Кавказская

01:28

32 мин.

02:00

2235 км.

2 д. 1 ч. 56 мин.

Армавир Туапсинский
Армавир-2

03:00

2 мин.

03:02

2297 км.

2 д. 3 ч. 28 мин.

Курганная

03:34

2 мин.

03:36

2337 км.

2 д. 4 ч. 2 мин.

Белореченская

04:29

35 мин.

05:04

2394 км.

2 д. 4 ч. 57 мин.

Хадыженская

06:12

2 мин.

06:14

2442 км.

2 д. 6 ч. 40 мин.

Туапсе

08:01

8 мин.

08:09

2491 км.

2 д. 8 ч. 29 мин.

Лазаревская

09:56

7 мин.

10:03

2518 км.

2 д. 10 ч. 24 мин.

Лоо

10:55

5 мин.

11:00

2550 км.

2 д. 11 ч. 23 мин.

Сочи

11:25

10 мин.

11:35

2566 км.

2 д. 11 ч. 53 мин.

Хоста

11:53

2 мин.

11:55

2579 км.

2 д. 12 ч. 21 мин.

Адлер

12:06

2587 км.

2 д. 12 ч. 34 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Архангельск → Адлер Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Архангельск и Адлер

Информация о поезде 385Я

Планируете поездку по маршруту Архангельск — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 385Я. Этот поезд отправляется со станции Архангельск в 23:32 и прибывает на конечную станцию Адлер в 12:06. Вся дорога занимает 2 д. 12 ч. 34 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 38 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 385Я

Количество остановок поезда:

45 станций

Самая длинная остановка:

41 мин. – станция Коноша 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом zhd-online.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Ольга

    Поезд хороший. Проводницы стараются и поддерживают чистоту на нужном уровне. Но в туалете была очень холодная вода. Прямо таки ледяная! Бррр…..

    Ответить
  2. Тамара Валерьевна

    Поезд дальнего следования. Оборудован как полагается. Ехали 2 суток с комфортом и без претензий совсем. Начальник поезда проходил несколько раз интересовался как дела.

    Ответить
  3. Дмитрий А.

    Очень много длинных остановок по 20-30 минут. Для тех кто курит нормально. Но я не курю и уже реально хотелось побыстрее доехать до дома.

    Ответить
  4. Карина

    Ночью поддувало с окна. Я так и не нашла откуда конкретно. Просто дуло холодом. Шторку невозможно было затянуть чтобы закрыть окно и не просыпаться от фонарей.

    Ответить
  5. Владимир Анатольевич

    В Мичуринске завалились какие-то два алкаша, которые начали бузить. В Воронеже их сняла с поезда полиция. Как можно вот так напиваться, когда тебе нужно куда-то ехать??? Я не понимаю вообще.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 385Я:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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