Маршрут следования и продажа билетов
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06:21
2 д. 6 ч. 21 мин.
12:42
47
Маршрут следования поезда 079Я Архангельск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
06:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
06:45
06:50
13 км.
0 ч. 24 мин.
Пермилово
08:29
08:30
105 км.
2 ч. 8 мин.
Обозерская
08:51
09:21
123 км.
2 ч. 30 мин.
Емца
09:53
09:55
164 км.
3 ч. 32 мин.
Шелекса
10:15
10:17
183 км.
3 ч. 54 мин.
Плесецкая
10:34
10:39
203 км.
4 ч. 13 мин.
Шалакуша
11:20
11:22
256 км.
4 ч. 59 мин.
Няндома
12:17
12:32
318 км.
5 ч. 56 мин.
Коноша 1
14:04
14:09
394 км.
7 ч. 43 мин.
Вожега
14:55
14:56
449 км.
8 ч. 34 мин.
Харовская
15:36
15:38
507 км.
9 ч. 15 мин.
Сухона
16:19
16:21
562 км.
9 ч. 58 мин.
Вологда 1
16:50
17:34
592 км.
10 ч. 29 мин.
Грязовец
18:17
18:19
632 км.
11 ч. 56 мин.
Данилов
19:38
20:12
709 км.
13 ч. 17 мин.
Ярославль
Главный
21:15
21:25
774 км.
14 ч. 54 мин.
Ростов
Ярославский
22:16
22:18
828 км.
15 ч. 55 мин.
Александров 1
23:48
23:50
926 км.
17 ч. 27 мин.
Рязань 2
04:07
04:34
1132 км.
21 ч. 46 мин.
Богоявленск
06:20
06:22
1290 км.
23 ч. 59 мин.
Мичуринск
Уральский
07:06
07:53
1331 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Грязи
Воронежские
08:51
09:00
1389 км.
1 д. 2 ч. 30 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:50
10:55
1494 км.
1 д. 4 ч. 29 мин.
Колодезная
11:25
11:27
1526 км.
1 д. 5 ч. 4 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:07
12:11
1569 км.
1 д. 5 ч. 46 мин.
Россошь
13:49
14:04
1657 км.
1 д. 7 ч. 28 мин.
Кутейниково
15:55
15:57
1759 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
Миллерово
16:50
16:52
1814 км.
1 д. 10 ч. 29 мин.
Каменская
17:47
17:49
1880 км.
1 д. 11 ч. 26 мин.
Зверево
19:04
19:06
1915 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Сулин
19:30
19:32
1930 км.
1 д. 13 ч. 9 мин.
Шахтная
20:11
20:13
1948 км.
1 д. 13 ч. 50 мин.
Новочеркасск
21:36
21:38
1984 км.
1 д. 15 ч. 15 мин.
Ростов
Главный
22:38
22:57
2022 км.
1 д. 16 ч. 17 мин.
Батайск
23:16
23:18
2032 км.
1 д. 16 ч. 55 мин.
Староминская-Тимашевск
00:28
00:30
2119 км.
1 д. 18 ч. 7 мин.
Каневская
01:08
01:10
2166 км.
1 д. 18 ч. 47 мин.
Брюховецкая
02:23
02:25
2198 км.
1 д. 20 ч. 2 мин.
Краснодар 1
04:28
04:34
2284 км.
1 д. 22 ч. 7 мин.
Горячий Ключ
07:01
07:40
2326 км.
2 д. 0 ч. 40 мин.
Туапсе
09:34
09:42
2387 км.
2 д. 3 ч. 13 мин.
Лазаревская
10:38
10:44
2414 км.
2 д. 4 ч. 17 мин.
Лоо
11:26
11:33
2446 км.
2 д. 5 ч. 5 мин.
Сочи
11:56
12:10
2462 км.
2 д. 5 ч. 35 мин.
Хоста
12:29
12:31
2475 км.
2 д. 6 ч. 8 мин.
Адлер
12:42
2483 км.
2 д. 6 ч. 21 мин.
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