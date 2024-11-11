На странице представлено актуальное расписание поездов города Буй. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.
Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 18 июля 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Буй работает круглосуточно!
Расписание отправления поездов со станции Буй на сегодня
Буй
Новокузнецк
Буй
Тюмень
Буй
Кострома Новая
Буй
Челябинск-Главный
Буй
Киров (Пассажирский)
Буй
Челябинск-Главный
Буй
Киров (Пассажирский)
Буй
Абакан
Буй
Абакан
Буй
Ижевск
Буй
Екатеринбург (Пассажирский)
Буй
Челябинск-Главный
Буй
Киров (Пассажирский)
Буй
Екатеринбург (Пассажирский)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Киров (Пассажирский)
Буй
Екатеринбург (Пассажирский)
Буй
Екатеринбург (Пассажирский)
Буй
Екатеринбург (Пассажирский)
Буй
Москва (Ярославский Вокзал)
Буй
Екатеринбург (Пассажирский)
Буй
Москва (Ярославский Вокзал)
Буй
Москва (Ярославский Вокзал)
Буй
Красноярск (Пассажирский)
Буй
Красноярск (Пассажирский)
Буй
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Москва (Ярославский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Чита 2
Буй
Москва (Ярославский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Чита 2
Буй
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Буй
Ижевск
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.
На 18 апреля 2025 года расписание поездов в городе Буй включает 99 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.
Согласно расписанию:
- первый поезд отправляется в 00:28 по направлению к станции Ижевск;
- последний поезд прибывает в 22:50 от станции Ижевск.
Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Буй.
Актуальное расписание поездов станции Буй, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!
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Как купить билет на поезд
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