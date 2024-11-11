Маршрут следования и продажа билетов
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23:00
1 д. 12 ч. 12 мин.
11:12
36
Маршрут следования поезда 191Е Екатеринбург — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
23:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пермь 2
04:34
04:58
293 км.
5 ч. 34 мин.
Балезино
07:51
08:17
480 км.
8 ч. 51 мин.
Глазов
08:44
08:46
506 км.
9 ч. 44 мин.
Зуевка
09:11
09:13
600 км.
10 ч. 11 мин.
Киров
Пассажирский
10:36
10:51
688 км.
11 ч. 36 мин.
Котельнич 1
12:27
13:07
769 км.
13 ч. 27 мин.
Свеча
14:03
14:05
817 км.
15 ч. 3 мин.
Шабалино
14:29
14:31
840 км.
15 ч. 29 мин.
Гостовская
14:52
14:54
864 км.
15 ч. 52 мин.
Поназырево
15:14
15:17
885 км.
16 ч. 14 мин.
Шарья
15:51
16:05
931 км.
16 ч. 51 мин.
Шекшема
16:35
16:36
951 км.
17 ч. 35 мин.
Мантурово
17:07
17:09
976 км.
18 ч. 7 мин.
Брантовка
17:29
17:31
1000 км.
18 ч. 29 мин.
Нея
17:55
17:57
1027 км.
18 ч. 55 мин.
Номжа
18:16
18:17
1043 км.
19 ч. 16 мин.
Николо-Полома
18:38
18:40
1054 км.
19 ч. 38 мин.
Антропово
19:01
19:03
1077 км.
20 ч. 1 мин.
Лопарево
19:19
19:20
1097 км.
20 ч. 19 мин.
Галич
19:41
19:45
1116 км.
20 ч. 41 мин.
Россолово
20:13
20:15
1136 км.
21 ч. 13 мин.
Буй
20:42
20:57
1163 км.
21 ч. 42 мин.
Вохтога
21:35
21:36
1210 км.
22 ч. 35 мин.
Вологда 1
22:38
23:18
1290 км.
23 ч. 38 мин.
Шексна
01:00
01:08
1367 км.
1 д. 2 ч. 0 мин.
Череповец 1
01:43
01:57
1401 км.
1 д. 2 ч. 43 мин.
Суда
02:34
02:36
1422 км.
1 д. 3 ч. 34 мин.
Кадуй
02:57
02:59
1445 км.
1 д. 3 ч. 57 мин.
Бабаево
04:13
04:47
1516 км.
1 д. 5 ч. 13 мин.
Подборовье
05:47
05:49
1569 км.
1 д. 6 ч. 47 мин.
Ефимовская
06:09
06:12
1589 км.
1 д. 7 ч. 9 мин.
Пикалево 1
06:48
06:51
1623 км.
1 д. 7 ч. 48 мин.
Тихвин
07:27
07:32
1656 км.
1 д. 8 ч. 27 мин.
Волховстрой 1
08:52
08:57
1730 км.
1 д. 9 ч. 52 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
11:12
1833 км.
1 д. 12 ч. 12 мин.
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