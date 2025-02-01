Анна Валерьевна – отзыв о поезде №382Я Я не первый год езжу по железной дороге и видела много разных поездов по всем направлениям. И про этот поезд на фоне увиденного могу сказать только одно. Это тихий ужас!!!! Я понимаю, что у вас не новые вагоны. Но могли бы вы хотя бы нормально их содержать в чистоте и порядке?

Ольга Дмитриевна – отзыв о поезде №382Я Добрый вечер. Ехала в 8 вагоне. Что я могу сказать. Сам вагон еще более менее. Но с туалетами постоянные проблемы. То бумага у них закончилась, то все водой позаливали так, что не зайти. То не смывает…..

Маша – отзыв о поезде №542М Внимательный проводник. Есть некоторые моменты по вагону, но их можно списать на мелочи жизни и не учитывать. В общем и целом я бы сказала, что поездка удалась.

Роман – отзыв о поезде №542М Было жарко. Не было шторок для каждого места, что было очень неудобно. Вагоны вообще старые и допотопные. Туалеты половину дороги не работали и приходилось посещать соседний вагон.

Карпович Елена – отзыв о поезде №542М Очень милая и душевная проводница, помогла поднять сумки. Вежливая улыбалась и всегда отвечала на все вопросы. Светильник хорошо освещал купе, читала бумажную книгу, очень удобно.

Екатерина Валентиновна – отзыв о поезде №459В Ехали с дочкой и мужем. В вагоне был дичайший кондиционер. Заморозил не только нас но и всех в вагоне. Периодически просили его выключить. Вот так всегда в поездах. Или вообще не работает ничего. Или работает так, что лучше бы не работало.

Донецкий Владимир Иванович – отзыв о поезде №459В Вагон не новый но чистый. Постельное белье чистое. Без дырок и пятен. Подушка более-менее удобная, спать можно. Проводница не навязывалась и не пыталась продать лотерейку. Что уже само по себе супер.

Просто Катя – отзыв о поезде №459В В вагоне было чисто. В туалете постоянно не было бумаги. Только принесет проводник – через пол часа ее нет. Ощущение что кто-то её забирал себе чтобы дома потом пользоваться. Вообще обнищали люди.

Светлана Анатольевна – отзыв о поезде №292М Все прошло хорошо. Проводница приятная женщина. В соседнем купе ехала пара с маленьким ребенком который доставлял мне раздражение. Но я все понимаю, поэтому терпела. :roll:

Валентин – отзыв о поезде №292М Ехал в 5 вагоне 10.01.2021. Все было на уровне. Проводник вежливый, в поезде аккуратно. Немного неудобное на мой взгляд время отправления поезда.

Виктория А – отзыв о поезде №292М Когда сели ночью было очень холодно ехать! Пока включили отопление и более-менее вагон прогрелся – уже было 7 утра. Чуть не заболела! Нельзя так с пассажирами! Нужно обогревать вагон заранее!

Алина В – отзыв о поезде №025Я Из крайности в крайность. Сначала ехали и было жарко (отопление врубили так, что чуть не зажарили весь вагон). После этого мы обратились к проводнице, чтобы она уменьшила отопление, а то дышать было просто нечем. Она ушла, через минут 20 у нас стало жутко холодно. Это было издевательство какое-то. Что разве нет промежуточного положения? Или замерзайте или жарьтесь? Было очень некомфортно.

Михаил – отзыв о поезде №025Я Сразу с минуса – не было на боковых местах розеток, как подзаряжать телефон? 21 век уже! Вайфая тоже не было. Не смог поработать во время поездки.

Ольга Викторовна – отзыв о поезде №025Я Не понимаю, за что тут столько платить? Билеты обдираловка, качество и удобства на 3+.

Михаил Романов – отзыв о поезде №223М Поездка удалась на славу! В процессе отдохнул и хорошо выспался. Очень нравится время отправления, почти всю дорогу спишь и отдыхаешь. Приехал свежий как огурчик.

Зинаида Федоровна – отзыв о поезде №223М Знающая проводница, чистые вагоны, более-менее чистый туалет, если не придираться. В общем мне поездка очень даже понравилась.

Мария Васильевна – отзыв о поезде №223М Дорогие билеты!!! Такие цены нужно ставить только на новые вагоны, где даже есть разъемы для телефонов. А тут старый поезд, а цена космическая. В туалете закончилась бумага за часа 4 до прибытия и так никто не заменил.

Марианна – отзыв о поезде №505В В вагоне был кондиционер и хорошо работала вентиляция. Всю поездку поддерживался хороший уровень обслуживания. Проводницы свое дело знали.

Власов Геннадий Петрович – отзыв о поезде №505В Всю ночь мне пришлось слушать храп причем с двух сторон!!! Это невыносимо. Мало того что поезд дергался когда ехал, так еще и эти двое в унисон храпака давали так что пол вагона не спало!!!

Светлана М. – отзыв о поезде №505В Розетки работали и это было для меня самым важным, так как по дороге делала проекты на ноутбуке. Поездкой осталась по итогу довольна, спасибо.

Инга А – отзыв о поезде №513В Мдааа…. Я реально думала, что таких поездов уже не существует, однако как оказалось – я сильно ошибалась. Такие поезда есть и это ужасно. Все старое и пошарпанное, все трясется и дребезжит так, что невозможно нормально ехать спокойно.

Валентин Николаевич – отзыв о поезде №513В В вагоне стойкий неприятный запах старости и грязи, который никакими средствами уже не вымоешь. Грязные туалеты. Я не первый раз езжу на поезде, но такое реально впервые со мной.

Анна – отзыв о поезде №513В Что сказать. Когда ехали – наш кондиционер сначала еле дул и часто отключался. А после этого через некоторое время вообще перестал работать. Последние часы поездки жарились в прямом смысле слова.

Оксана – отзыв о поезде №123Н Ехала в восьмом вагоне. Очень чисто. Включали кондиционер, но убавить не смогли. Проводница очень быстро решила этот вопрос. Понравилось вежливое обслуживание. Рекомендую!

Алиса Клюева – отзыв о поезде №123Н Мы с мамой ехали в плацкарте. Впечатления остались двоякие. Вроде бы все миленько и аккуратно. В вагоне полы мыли регулярно. Но было очень шумно. Некоторые пассажиры ходили курить в тамбур, проводники даже замечания им не делали!