Я не первый год езжу по железной дороге и видела много разных поездов по всем направлениям. И про этот поезд на фоне увиденного могу сказать только одно. Это тихий ужас!!!! Я понимаю, что у вас не новые вагоны. Но могли бы вы хотя бы нормально их содержать в чистоте и порядке?
Грязный туалет. В остальном все прошло хорошо.
Добрый вечер. Ехала в 8 вагоне. Что я могу сказать. Сам вагон еще более менее. Но с туалетами постоянные проблемы. То бумага у них закончилась, то все водой позаливали так, что не зайти. То не смывает…..
Внимательный проводник. Есть некоторые моменты по вагону, но их можно списать на мелочи жизни и не учитывать. В общем и целом я бы сказала, что поездка удалась.
Было жарко. Не было шторок для каждого места, что было очень неудобно. Вагоны вообще старые и допотопные. Туалеты половину дороги не работали и приходилось посещать соседний вагон.
Очень милая и душевная проводница, помогла поднять сумки. Вежливая улыбалась и всегда отвечала на все вопросы. Светильник хорошо освещал купе, читала бумажную книгу, очень удобно.
Ехали с дочкой и мужем. В вагоне был дичайший кондиционер. Заморозил не только нас но и всех в вагоне. Периодически просили его выключить. Вот так всегда в поездах. Или вообще не работает ничего. Или работает так, что лучше бы не работало.
Вагон не новый но чистый. Постельное белье чистое. Без дырок и пятен. Подушка более-менее удобная, спать можно. Проводница не навязывалась и не пыталась продать лотерейку. Что уже само по себе супер.
В вагоне было чисто. В туалете постоянно не было бумаги. Только принесет проводник – через пол часа ее нет. Ощущение что кто-то её забирал себе чтобы дома потом пользоваться. Вообще обнищали люди.
Все прошло хорошо. Проводница приятная женщина. В соседнем купе ехала пара с маленьким ребенком который доставлял мне раздражение. Но я все понимаю, поэтому терпела. :roll:
Ехал в 5 вагоне 10.01.2021. Все было на уровне. Проводник вежливый, в поезде аккуратно. Немного неудобное на мой взгляд время отправления поезда.
Когда сели ночью было очень холодно ехать! Пока включили отопление и более-менее вагон прогрелся – уже было 7 утра. Чуть не заболела! Нельзя так с пассажирами! Нужно обогревать вагон заранее!
Из крайности в крайность. Сначала ехали и было жарко (отопление врубили так, что чуть не зажарили весь вагон). После этого мы обратились к проводнице, чтобы она уменьшила отопление, а то дышать было просто нечем. Она ушла, через минут 20 у нас стало жутко холодно. Это было издевательство какое-то. Что разве нет промежуточного положения? Или замерзайте или жарьтесь? Было очень некомфортно.
Сразу с минуса – не было на боковых местах розеток, как подзаряжать телефон? 21 век уже! Вайфая тоже не было. Не смог поработать во время поездки.
Не понимаю, за что тут столько платить? Билеты обдираловка, качество и удобства на 3+.
Поездка удалась на славу! В процессе отдохнул и хорошо выспался. Очень нравится время отправления, почти всю дорогу спишь и отдыхаешь. Приехал свежий как огурчик.
Знающая проводница, чистые вагоны, более-менее чистый туалет, если не придираться. В общем мне поездка очень даже понравилась.
Дорогие билеты!!! Такие цены нужно ставить только на новые вагоны, где даже есть разъемы для телефонов. А тут старый поезд, а цена космическая. В туалете закончилась бумага за часа 4 до прибытия и так никто не заменил.
В вагоне был кондиционер и хорошо работала вентиляция. Всю поездку поддерживался хороший уровень обслуживания. Проводницы свое дело знали.
Всю ночь мне пришлось слушать храп причем с двух сторон!!! Это невыносимо. Мало того что поезд дергался когда ехал, так еще и эти двое в унисон храпака давали так что пол вагона не спало!!!
Розетки работали и это было для меня самым важным, так как по дороге делала проекты на ноутбуке. Поездкой осталась по итогу довольна, спасибо.
Мдааа…. Я реально думала, что таких поездов уже не существует, однако как оказалось – я сильно ошибалась. Такие поезда есть и это ужасно. Все старое и пошарпанное, все трясется и дребезжит так, что невозможно нормально ехать спокойно.
В вагоне стойкий неприятный запах старости и грязи, который никакими средствами уже не вымоешь. Грязные туалеты. Я не первый раз езжу на поезде, но такое реально впервые со мной.
Что сказать. Когда ехали – наш кондиционер сначала еле дул и часто отключался. А после этого через некоторое время вообще перестал работать. Последние часы поездки жарились в прямом смысле слова.
Ехала в восьмом вагоне. Очень чисто. Включали кондиционер, но убавить не смогли. Проводница очень быстро решила этот вопрос. Понравилось вежливое обслуживание. Рекомендую!
Мы с мамой ехали в плацкарте. Впечатления остались двоякие. Вроде бы все миленько и аккуратно. В вагоне полы мыли регулярно. Но было очень шумно. Некоторые пассажиры ходили курить в тамбур, проводники даже замечания им не делали!
Я довольна тем, что хотя бы вагоны подремонтировали. Ездить на них хотя бы можно. Раньше вообще ветер свистал со всех щелей, сейчас уже более-менее. Но все равно – отремонтированный вагон не сравнится с новыми, которые сейчас выпускаются. Хотя и на том спасибо.