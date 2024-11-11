Маршрут следования и продажа билетов
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00:46
1 д. 6 ч. 34 мин.
07:20
32
Маршрут следования поезда 126Э Москва — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
00:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
03:42
04:08
181 км.
2 ч. 56 мин.
Ряжск 1
05:26
06:05
287 км.
4 ч. 40 мин.
Александро-Невская
06:27
06:29
313 км.
5 ч. 41 мин.
Богоявленск
06:49
06:51
338 км.
6 ч. 3 мин.
Мичуринск
Уральский
07:54
08:27
379 км.
7 ч. 8 мин.
Грязи
Воронежские
09:26
09:31
437 км.
8 ч. 40 мин.
Усмань
10:16
10:18
486 км.
9 ч. 30 мин.
Придача
Воронеж-Южный
11:22
11:26
543 км.
10 ч. 36 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
12:42
12:47
618 км.
11 ч. 56 мин.
Подгорное
14:10
14:12
682 км.
13 ч. 24 мин.
Россошь
14:45
15:06
706 км.
13 ч. 59 мин.
Кутейниково
16:48
16:50
808 км.
16 ч. 2 мин.
Миллерово
17:38
17:40
863 км.
16 ч. 52 мин.
Каменская
19:09
19:11
929 км.
18 ч. 23 мин.
Сулин
20:24
20:26
980 км.
19 ч. 38 мин.
Шахтная
20:58
21:00
998 км.
20 ч. 12 мин.
Новочеркасск
21:49
21:51
1034 км.
21 ч. 3 мин.
Ростов
Главный
22:46
23:05
1072 км.
22 ч. 0 мин.
Староминская-Тимашевск
00:57
01:42
1163 км.
1 д. 0 ч. 11 мин.
Каневская
02:18
02:20
1210 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Брюховецкая
02:48
02:50
1242 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Тимашевская
03:11
03:38
1261 км.
1 д. 2 ч. 25 мин.
Полтавская
04:39
04:52
1325 км.
1 д. 3 ч. 53 мин.
Протока
05:11
05:13
1338 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Крымская
05:59
06:04
1375 км.
1 д. 5 ч. 13 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
06:33
06:48
1403 км.
1 д. 5 ч. 47 мин.
Новороссийск
07:20
1417 км.
1 д. 6 ч. 34 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 7
Хороший поезд. У меня нет негативного впечатления. Вагон относительно новый. Ничего не скрипит, только туалет очень шумный. Розетки в купе есть, правда, слишком медленно заряжают. В целом все хорошо!
Специально брала билет в купейный вагон. В целом довольна, если не считать амбре из биотуалета под конец пути следования. Розетки в вагоне есть, работают хорошо. Табло тоже присутствует.
Всем доброго времени суток Я хочу оставить отзыв об этом поезде, потому что это мой самый любимый в этом направлении поезд. Едет очень быстро, Я езжу на поездах примерно раз в 2 недели в связи с работой и в этом поезде всегда чисто и уютно.
Проводники выше всяких похвал. Поезд аккуратный. Утром принесли вкусный горячий кофе. Благодарю за поездку.
Для меня было очень важно, чтобы в купе были рабочие розетки. При стоимости билета в 5 тыс рублей, это обязательное условие было, так как я планировала работать во время поездки. Все прошло хорошо, розетки работали. Сам поезд был немного ушатанный. Но чистый. Видно что за ним хорошо следят.
Я очень рада, что в поезд н пустили пьяного мужчину!! Думала что придется всю дорогу ехать и нюхать перегар от него, который точно по всему вагону летал бы. Но подошел проводник и сказал, что мужчина не может ехать в таком состоянии в этом поезде. После чего он особо не сопротивлялся и я выдохнула.
Неплохой состав с приятными проводниками. Ехал в плацкарте, на купе было жалко денег. Но не пожалел и так.