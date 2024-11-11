Маршрут следования и продажа билетов
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18:50
1 ч. 22 мин.
08:40
42
Маршрут следования поезда 251А Санкт-Петербург — Владикавказ на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Владикавказ с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Московский Вокзал
18:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Малая Вишера
21:12
21:13
160 км.
2 ч. 22 мин.
Окуловка
22:47
22:48
241 км.
3 ч. 57 мин.
Бологое-Московское
23:47
23:59
311 км.
4 ч. 57 мин.
Вышний Волочек
00:57
00:58
354 км.
6 ч. 7 мин.
Лихославль
02:24
02:25
429 км.
7 ч. 34 мин.
Тверь
02:51
02:53
470 км.
8 ч. 1 мин.
Москва
Восточный Вокзал
05:39
05:52
632 км.
10 ч. 49 мин.
Тула
Московский Вокзал
08:34
09:04
805 км.
13 ч. 44 мин.
Узловая 1
Московской жд
10:22
10:24
851 км.
15 ч. 32 мин.
Ефремов
12:08
12:10
943 км.
17 ч. 18 мин.
Елец
13:48
14:22
1009 км.
18 ч. 58 мин.
Липецк
15:33
15:42
1079 км.
20 ч. 43 мин.
Усмань
17:39
17:55
1141 км.
22 ч. 49 мин.
Придача
Воронеж-Южный
19:18
19:25
1198 км.
1 д. 0 ч. 28 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:37
20:49
1273 км.
1 д. 1 ч. 47 мин.
Евдаково
21:28
21:30
1303 км.
1 д. 2 ч. 38 мин.
Россошь
22:41
23:23
1362 км.
1 д. 3 ч. 51 мин.
Зайцевка
00:55
00:56
1427 км.
1 д. 6 ч. 5 мин.
Кутейниково
01:37
01:39
1464 км.
1 д. 6 ч. 47 мин.
Миллерово
02:27
02:29
1519 км.
1 д. 7 ч. 37 мин.
Каменская
03:27
03:29
1585 км.
1 д. 8 ч. 37 мин.
Лихая
03:55
03:58
1604 км.
1 д. 9 ч. 5 мин.
Зверево
04:21
04:23
1620 км.
1 д. 9 ч. 31 мин.
Шахтная
05:03
05:05
1653 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Новочеркасск
05:37
05:39
1689 км.
1 д. 10 ч. 47 мин.
Ростов
Главный
06:26
06:48
1727 км.
1 д. 11 ч. 36 мин.
Кущевка
07:55
07:57
1801 км.
1 д. 13 ч. 5 мин.
Крыловская
08:27
08:29
1834 км.
1 д. 13 ч. 37 мин.
Тихорецкая
09:08
09:12
1887 км.
1 д. 14 ч. 18 мин.
Кавказская
10:00
10:25
1945 км.
1 д. 15 ч. 10 мин.
Армавир Ростовский
Армавир-1
11:22
11:24
2010 км.
1 д. 16 ч. 32 мин.
Невинномысская
12:23
12:25
2087 км.
1 д. 17 ч. 33 мин.
Минеральные Воды
13:33
14:50
2191 км.
1 д. 18 ч. 43 мин.
Георгиевск
15:17
15:19
2218 км.
1 д. 20 ч. 27 мин.
Аполлонская
15:42
15:44
2244 км.
1 д. 20 ч. 52 мин.
Прохладная
16:18
16:36
2283 км.
1 д. 21 ч. 28 мин.
Котляревская
16:56
16:58
2297 км.
1 д. 22 ч. 6 мин.
Беслан
18:06
18:36
2358 км.
1 д. 23 ч. 16 мин.
Владикавказ
19:09
2379 км.
2 д. 0 ч. 19 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
У нас был просто фееричный проводник! Если можно было бы – хотелось бы чтобы выписали премию, женщина в 16 вагоне была проводником 11.05.2021 года. Очень приветливая, свою работу на 200% делала, мы остались очень довольны.
В принципе все нормально. Единственным неудобным моментом за всю поездку было то, что ночью стало прохладно и чуть-чуть поддувало из окна. За счет этого пришлось укутаться в одеяло.
Плацкарт, зато у каждого есть своя штора и по факту выходит что особо ничем от купе и не отличается. Что кусается – так это цена. Она очень высокая, если постоянно туда-сюда на поезде ездить, то можно разориться.
Вагон был новый, проводница адекватная девушка. Из всего того что было – только в туалете было не достаточно чисто. Могли бы и получше мыть клозеты.
Несколько раз пока ехали пропускали другие поезда. В это время поезд стоял и не работал кондиционер. Учитывая то, что на улице было очень жарко, в вагоне стояла духота неимоверная из-за которой я нормально не смогла выспаться!