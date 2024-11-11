Поезд 121А Санкт-Петербург — Владикавказ (Ночной Экспресс)

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:32

Санкт-Петербург

2 д. 1 ч. 1 мин.

17:33

Владикавказ

39

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Маршрут следования поезда 121А Санкт-Петербург — Владикавказ на карте со всеми остановками

Расписание поезда Санкт-Петербург — Владикавказ с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Санкт-Петербург
Московский Вокзал

16:32

0 км.

0 ч. 0 мин.

Малая Вишера

19:18

1 мин.

19:19

160 км.

2 ч. 46 мин.

Окуловка

20:12

1 мин.

20:13

241 км.

3 ч. 40 мин.

Бологое-Московское

21:58

27 мин.

22:25

311 км.

5 ч. 26 мин.

Вышний Волочек

23:28

1 мин.

23:29

354 км.

6 ч. 56 мин.

Лихославль

00:32

2 мин.

00:34

429 км.

8 ч. 0 мин.

Тверь

01:09

2 мин.

01:11

470 км.

8 ч. 37 мин.

Москва
Курский Вокзал

03:52

25 мин.

04:17

632 км.

11 ч. 20 мин.

Тула
Московский Вокзал

06:28

26 мин.

06:54

805 км.

13 ч. 56 мин.

Узловая 1
Московской жд

08:16

4 мин.

08:20

851 км.

15 ч. 44 мин.

Ефремов

09:58

2 мин.

10:00

943 км.

17 ч. 26 мин.

Елец

11:20

40 мин.

12:00

1009 км.

18 ч. 48 мин.

Липецк

13:19

5 мин.

13:24

1079 км.

20 ч. 47 мин.

Усмань

15:27

2 мин.

15:29

1141 км.

22 ч. 55 мин.

Придача
Воронеж-Южный

17:11

4 мин.

17:15

1198 км.

1 д. 0 ч. 39 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

19:11

4 мин.

19:15

1273 км.

1 д. 2 ч. 39 мин.

Евдаково

19:54

2 мин.

19:56

1303 км.

1 д. 3 ч. 22 мин.

Россошь

20:57

33 мин.

21:30

1362 км.

1 д. 4 ч. 25 мин.

Кутейниково

23:13

2 мин.

23:15

1464 км.

1 д. 6 ч. 41 мин.

Миллерово

00:08

22 мин.

00:30

1519 км.

1 д. 7 ч. 36 мин.

Каменская

01:22

2 мин.

01:24

1585 км.

1 д. 8 ч. 50 мин.

Лихая

01:47

8 мин.

01:55

1604 км.

1 д. 9 ч. 15 мин.

Зверево

02:21

2 мин.

02:23

1620 км.

1 д. 9 ч. 49 мин.

Сулин

02:43

2 мин.

02:45

1635 км.

1 д. 10 ч. 11 мин.

Шахтная

03:14

2 мин.

03:16

1653 км.

1 д. 10 ч. 42 мин.

Новочеркасск

04:05

2 мин.

04:07

1689 км.

1 д. 11 ч. 33 мин.

Ростов
Главный

05:01

20 мин.

05:21

1727 км.

1 д. 12 ч. 29 мин.

Кущевка

06:31

2 мин.

06:33

1801 км.

1 д. 13 ч. 59 мин.

Тихорецкая

07:52

3 мин.

07:55

1888 км.

1 д. 15 ч. 20 мин.

Кавказская

08:48

32 мин.

09:20

1946 км.

1 д. 16 ч. 16 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

10:18

2 мин.

10:20

2011 км.

1 д. 17 ч. 46 мин.

Невинномысская

11:23

2 мин.

11:25

2088 км.

1 д. 18 ч. 51 мин.

Минеральные Воды

12:41

34 мин.

13:15

2192 км.

1 д. 20 ч. 9 мин.

Георгиевск

13:43

2 мин.

13:45

2219 км.

1 д. 21 ч. 11 мин.

Аполлонская

14:10

2 мин.

14:12

2245 км.

1 д. 21 ч. 38 мин.

Прохладная

14:46

18 мин.

15:04

2284 км.

1 д. 22 ч. 14 мин.

Котляревская

15:24

9 мин.

15:33

2298 км.

1 д. 22 ч. 52 мин.

Беслан

16:29

30 мин.

16:59

2359 км.

1 д. 23 ч. 57 мин.

Владикавказ

17:33

2380 км.

2 д. 1 ч. 1 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Владикавказ Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Санкт-Петербург и Владикавказ

Информация о поезде 121А

Планируете поездку по маршруту Санкт-Петербург — Владикавказ? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 121А. Этот поезд отправляется со станции Санкт-Петербург в 16:32 и прибывает на конечную станцию Владикавказ в 17:33. Вся дорога занимает 2 д. 1 ч. 1 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 19 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 121А

Количество остановок поезда:

39 станций

Самая длинная остановка:

40 мин. – станция Елец

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Оксана В.

    Приветствую! Было все отлично, за исключением того что было душно. И мы по ходу движения открывали форточку, чтобы хоть как-то проветрить. Вентиляция была просто мертвой, или они ее выключили полностью, или она совсем не работала. Но радует что не замёрзли))))))))

    Ответить
  2. Павел Валерьевич

    Для меня был самый важный плюс – это то, что в вагоне исправно работали розетки и можно было спокойно поработать в процессе поездки за ноутбуком. К чистоте вагона сильно не придираюсь, потому что это второстепенная вещь.

    Ответить
  3. Инга Ямшаровна

    Добрый день. Я не нашла никакого минуса, а муж мучился что нельзя было курить в тамбуре и сильно за это дело гоняли. Поэтому он на остановках по быстрому бегал.

    Ответить
  4. Евгения Ж.

    Поездка был так себе. Сначала когда сели в поезд и поехали- почему то не работали оба туалета. Только минут через 40 после неоднократных замечаний открыли. Хотели взять кипятка – его тоже не оказалось. Проводницы ходили по вагону с чайником и разливали кому нужен был кипяток.

    Ответить
  5. Сергей Валентинович

    Обычный поезд. Ехал до конечной из Москвы. Поезд дальнего следования, что про него можно сказать? Есть свои минусы и плюсы, в дороге без этого никак.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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