Мегион: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Мегион. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 18 июля 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Мегион работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Мегион на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
115Е
Омич
Нижневартовск
Омск
03:00
Мегион
1 д. 4 ч. 16 мин.
06:25
Омск (Пассажирский)
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259Е
Нижневартовск
Екатеринбург
03:25
Мегион
1 д. 0 ч. 27 мин.
03:02
Екатеринбург (Пассажирский)
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093Е
Нижневартовск
Барнаул
04:38
Мегион
1 д. 21 ч. 22 мин.
01:07
Барнаул
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137Е
Нижневартовск
Новокузнецк
04:38
Мегион
1 д. 20 ч. 37 мин.
00:22
Новокузнецк
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497Э
Анапа
Нижневартовск
04:47
Мегион
3 д. 14 ч. 31 мин.
05:36
Нижневартовск 1
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341Е
Нижневартовск
Екатеринбург
05:38
Мегион
1 д. 2 ч. 51 мин.
07:36
Екатеринбург (Пассажирский)
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401Й
Нижневартовск
Пенза
07:33
Мегион
2 д. 11 ч. 34 мин.
18:20
Пенза 1
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147Ж
Астрахань
Нижневартовск
08:06
Мегион
2 д. 17 ч. 2 мин.
09:09
Нижневартовск 1
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108Е
Тюмень
Нижневартовск
08:22
Мегион
15 ч. 56 мин.
09:05
Нижневартовск 1
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346У
Адлер
Нижневартовск
08:28
Мегион
4 д. 0 ч. 9 мин.
09:13
Нижневартовск 1
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346И
Екатеринбург
Нижневартовск
08:28
Мегион
22 ч. 36 мин.
09:13
Нижневартовск 1
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360Й
Уфа
Нижневартовск
08:41
Мегион
1 д. 10 ч. 44 мин.
09:24
Нижневартовск 1
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144Й
Уфа
Нижневартовск
08:50
Мегион
1 д. 10 ч. 48 мин.
09:33
Нижневартовск 1
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101Й
Нижневартовск
Пенза
09:22
Мегион
2 д. 11 ч. 9 мин.
19:34
Пенза 1
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201Е
Нижневартовск
Приобье
09:22
Мегион
1 д. 19 ч. 0 мин.
03:25
Приобье
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087Й
Нижневартовск
Самара
09:50
Мегион
2 д. 2 ч. 17 мин.
10:48
Самара
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591С
Анапа
Нижневартовск
11:05
Мегион
3 д. 20 ч. 35 мин.
11:55
Нижневартовск 1
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492Е
Екатеринбург
Нижневартовск
11:05
Мегион
1 д. 2 ч. 25 мин.
11:55
Нижневартовск 1
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107Ж
Волгоград
Нижневартовск
12:22
Мегион
2 д. 14 ч. 20 мин.
13:30
Нижневартовск 1
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105Ж
Волгоград
Нижневартовск
13:31
Мегион
2 д. 15 ч. 2 мин.
14:12
Нижневартовск 1
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115Н
Омич
Омск
Нижневартовск
13:44
Мегион
1 д. 3 ч. 6 мин.
15:11
Нижневартовск 1
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346С
Адлер
Нижневартовск
15:10
Мегион
3 д. 20 ч. 45 мин.
15:55
Нижневартовск 1
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546Е
Тюмень
Нижневартовск
15:10
Мегион
15 ч. 1 мин.
15:55
Нижневартовск 1
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545И
Нижневартовск
Челябинск
16:24
Мегион
1 д. 9 ч. 40 мин.
00:58
Челябинск-Главный
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491Е
Нижневартовск
Пермь
16:24
Мегион
1 д. 12 ч. 42 мин.
04:00
Пермь 2
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093Н
Барнаул
Нижневартовск
17:41
Мегион
1 д. 22 ч. 30 мин.
18:40
Нижневартовск 1
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137Н
Новокузнецк
Нижневартовск
17:41
Мегион
1 д. 22 ч. 5 мин.
18:40
Нижневартовск 1
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407Е
Нижневартовск
Волгоград
17:58
Мегион
2 д. 18 ч. 34 мин.
11:44
Волгоград 1
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095У
Барнаул
Нижневартовск
18:13
Мегион
2 д. 0 ч. 52 мин.
19:00
Нижневартовск 1
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447Е
Нижневартовск
Астрахань
18:40
Мегион
3 д. 1 ч. 47 мин.
19:26
Астрахань
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345Е
Нижневартовск
Адлер
18:54
Мегион
3 д. 20 ч. 14 мин.
14:14
Адлер
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545Е
Нижневартовск
Тюмень
18:54
Мегион
16 ч. 7 мин.
10:07
Тюмень
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260Е
Екатеринбург
Нижневартовск
19:23
Мегион
1 д. 1 ч. 4 мин.
20:20
Нижневартовск 1
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294Й
Самара
Нижневартовск
19:34
Мегион
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:22
Нижневартовск 1
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060У
Тюмень
Москва
Нижневартовск
19:51
Мегион
2 д. 3 ч. 57 мин.
20:35
Нижневартовск 1
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342Е
Екатеринбург
Нижневартовск
19:57
Мегион
1 д. 1 ч. 50 мин.
20:46
Нижневартовск 1
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542У
Оренбург
Нижневартовск
19:57
Мегион
2 д. 0 ч. 46 мин.
20:46
Нижневартовск 1
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107Е
Нижневартовск
Волгоград
20:21
Мегион
2 д. 16 ч. 14 мин.
11:44
Волгоград 1
Купить билеты
497Е
Нижневартовск
Анапа
20:46
Мегион
3 д. 15 ч. 20 мин.
11:10
Анапа
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105Е
Нижневартовск
Волгоград
20:58
Мегион
2 д. 15 ч. 49 мин.
11:48
Волгоград 1
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102Й
Пенза
Нижневартовск
21:44
Мегион
2 д. 11 ч. 0 мин.
22:30
Нижневартовск 1
Купить билеты
546И
Челябинск
Нижневартовск
21:44
Мегион
1 д. 5 ч. 30 мин.
22:30
Нижневартовск 1
Купить билеты
088Й
Самара
Нижневартовск
22:17
Мегион
2 д. 2 ч. 6 мин.
23:03
Нижневартовск 1
Купить билеты
147Е
Нижневартовск
Астрахань
23:13
Мегион
2 д. 20 ч. 54 мин.
18:44
Астрахань
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359Й
Нижневартовск
Уфа
23:28
Мегион
1 д. 14 ч. 44 мин.
12:55
Уфа
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Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 18 апреля 2025 года расписание поездов в городе Мегион включает 90 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:54 по направлению к станции Тюмень;
  • последний поезд прибывает в 23:03 от станции Нижневартовск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Мегион.

Актуальное расписание поездов станции Мегион, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

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Как купить билет на поезд

С сервисом zhd-online.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. Zhd-online.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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