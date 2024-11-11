Поезд 095У Барнаул — Нижневартовск

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:08

Барнаул

2 д. 0 ч. 52 мин.

19:00

Нижневартовск

49

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Маршрут следования поезда 095У Барнаул — Нижневартовск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Барнаул — Нижневартовск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Барнаул

18:08

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ребриха

19:41

3 мин.

19:44

104 км.

1 ч. 33 мин.

Корчино

20:24

3 мин.

20:27

150 км.

2 ч. 16 мин.

Гилевка

21:09

3 мин.

21:12

203 км.

3 ч. 1 мин.

Леньки

21:37

3 мин.

21:40

227 км.

3 ч. 29 мин.

Новоблаговещенка

22:20

5 мин.

22:25

266 км.

4 ч. 12 мин.

Кулунда

23:46

25 мин.

00:11

337 км.

5 ч. 38 мин.

Табуны

00:38

2 мин.

00:40

361 км.

6 ч. 30 мин.

Славгород

01:06

10 мин.

01:16

386 км.

6 ч. 58 мин.

Бурла

01:56

2 мин.

01:58

430 км.

7 ч. 48 мин.

Карасук 1

02:40

32 мин.

03:12

478 км.

8 ч. 32 мин.

Осолодино

03:26

2 мин.

03:28

485 км.

9 ч. 18 мин.

Озерное Приволье

03:34

1 мин.

03:35

488 км.

9 ч. 26 мин.

Савкино

03:50

1 мин.

03:51

499 км.

9 ч. 42 мин.

Баган

04:14

2 мин.

04:16

525 км.

10 ч. 6 мин.

Остановочный пункт 162км

04:25

1 мин.

04:26

533 км.

10 ч. 17 мин.

Разъезд 151км

04:36

1 мин.

04:37

543 км.

10 ч. 28 мин.

Остановочный пункт 142км

04:46

1 мин.

04:47

551 км.

10 ч. 38 мин.

Купино

05:00

2 мин.

05:02

561 км.

10 ч. 52 мин.

Шипицыно

05:35

3 мин.

05:38

594 км.

11 ч. 27 мин.

Чистоозерная

06:03

7 мин.

06:10

620 км.

11 ч. 55 мин.

Остановочный пункт 56км

06:27

1 мин.

06:28

635 км.

12 ч. 19 мин.

Табулга

06:45

3 мин.

06:48

645 км.

12 ч. 37 мин.

Горькоозерный

07:00

1 мин.

07:01

657 км.

12 ч. 52 мин.

Остановочный пункт 22км

07:12

1 мин.

07:13

666 км.

13 ч. 4 мин.

Остановочный пункт 4км

07:34

1 мин.

07:35

684 км.

13 ч. 26 мин.

Татарская

07:43

27 мин.

08:10

687 км.

13 ч. 35 мин.

Калачинская

09:22

2 мин.

09:24

776 км.

15 ч. 14 мин.

Омск
Пассажирский

10:22

428 мин.

17:30

852 км.

16 ч. 14 мин.

Любинская

18:12

2 мин.

18:14

902 км.

1 д. 0 ч. 4 мин.

Называевская

19:14

2 мин.

19:16

998 км.

1 д. 1 ч. 6 мин.

Маслянская

20:18

2 мин.

20:20

1084 км.

1 д. 2 ч. 10 мин.

Ишим

21:02

15 мин.

21:17

1127 км.

1 д. 2 ч. 54 мин.

Голышманово

22:20

3 мин.

22:23

1203 км.

1 д. 4 ч. 12 мин.

Омутинская

23:01

2 мин.

23:03

1247 км.

1 д. 4 ч. 53 мин.

Заводоуковская

23:59

3 мин.

00:02

1316 км.

1 д. 5 ч. 51 мин.

Ялуторовск

00:25

3 мин.

00:28

1337 км.

1 д. 6 ч. 17 мин.

Тюмень

01:30

34 мин.

02:04

1408 км.

1 д. 7 ч. 22 мин.

Тобольск

05:55

5 мин.

06:00

1616 км.

1 д. 11 ч. 47 мин.

Юность-Комсомольская

07:23

2 мин.

07:25

1701 км.

1 д. 13 ч. 15 мин.

Демьянка

08:43

16 мин.

08:59

1785 км.

1 д. 14 ч. 35 мин.

Салым

10:44

2 мин.

10:46

1885 км.

1 д. 16 ч. 36 мин.

Куть-Ях

11:31

2 мин.

11:33

1927 км.

1 д. 17 ч. 23 мин.

Пыть-Ях

12:39

5 мин.

12:44

1991 км.

1 д. 18 ч. 31 мин.

Сургут

13:56

40 мин.

14:36

2056 км.

1 д. 19 ч. 48 мин.

Ульт Ягун

15:48

5 мин.

15:53

2108 км.

1 д. 21 ч. 40 мин.

Лангепасовский

16:59

8 мин.

17:07

2166 км.

1 д. 22 ч. 51 мин.

Мегион

17:57

16 мин.

18:13

2211 км.

1 д. 23 ч. 49 мин.

Нижневартовск 1

19:00

2249 км.

2 д. 0 ч. 52 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Барнаул → Нижневартовск Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Барнаул и Нижневартовск

Информация о поезде 095У

Планируете поездку по маршруту Барнаул — Нижневартовск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 095У. Этот поезд отправляется со станции Барнаул в 18:08 и прибывает на конечную станцию Нижневартовск в 19:00. Вся дорога занимает 2 д. 0 ч. 52 мин., а суммарное время стоянок составляет - 12 ч. 20 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 11407 руб.
  • стоимость купейного места – 20264 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 095У

Количество остановок поезда:

49 станций

Самая длинная остановка:

428 мин. – станция Омск (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

11407 руб.

Как купить билет на поезд

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Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Вика

    Поездка прошла хорошо, спасибо большое

    Ответить
  2. Михаил Михайлович

    Поезд как попадется. В один раз, когда ехал с братом был нормальный вагон и проводник. Все тогда устроило. Потом я ехал один, взял билет рядом с туалетом и пожалел до конца поездки. В итоге был страшно недоволен. Плюс состояние вагона оставляло желать лушеее. А вот сейчас ехал – опять нормальный вагон. Как попадет.

    Ответить
  3. Евгения

    Добрый день! Благодарю проводницу Елену за обслуживание. Я еще ни разу не встречала такой проводницы. Всех вам благ!!

    Ответить
  4. Валентина 3 вагон

    Больше на нем не поеду. 2 суток расколбаса в такой тарантайке, я лучше на самолете.

    Ответить
  5. Олег

    Достаточно приемлемый комфорт за адекватную стоимость. На мой взгляд этот поезд является одним из лучших в своем направлении.

    Ответить
  6. инга

    Спасибо за поездку, дочка впервые ехала на поезде и ей очень понравилось. Ночью только было немного прохладно.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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