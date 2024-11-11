Поезд 087Й Нижневартовск — Самара

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

08:31

Нижневартовск

2 д. 2 ч. 17 мин.

10:48

Самара

42

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Маршрут следования поезда 087Й Нижневартовск — Самара на карте со всеми остановками

Расписание поезда Нижневартовск — Самара с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Нижневартовск 1

08:31

0 км.

0 ч. 0 мин.

Мегион

09:47

3 мин.

09:50

38 км.

1 ч. 16 мин.

Лангепасовский

10:37

15 мин.

10:52

83 км.

2 ч. 6 мин.

Ульт Ягун

12:30

2 мин.

12:32

141 км.

3 ч. 59 мин.

Сургут

13:24

60 мин.

14:24

193 км.

4 ч. 53 мин.

Пыть-Ях

15:55

15 мин.

16:10

258 км.

7 ч. 24 мин.

Куть-Ях

17:31

2 мин.

17:33

322 км.

9 ч. 0 мин.

Салым

18:32

2 мин.

18:34

364 км.

10 ч. 1 мин.

Демьянка

20:24

16 мин.

20:40

464 км.

11 ч. 53 мин.

Юность-Комсомольская

22:05

5 мин.

22:10

548 км.

13 ч. 34 мин.

Тобольск

23:44

25 мин.

00:09

633 км.

15 ч. 13 мин.

Тюмень

04:06

45 мин.

04:51

841 км.

19 ч. 35 мин.

Талица

06:41

2 мин.

06:43

948 км.

22 ч. 10 мин.

Еланский

08:07

2 мин.

08:09

1029 км.

23 ч. 36 мин.

Богданович

08:42

2 мин.

08:44

1055 км.

1 д. 0 ч. 11 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

10:33

31 мин.

11:04

1143 км.

1 д. 2 ч. 2 мин.

Каменск-Уральский

12:45

2 мин.

12:47

1236 км.

1 д. 4 ч. 14 мин.

Челябинск-Главный

15:52

38 мин.

16:30

1382 км.

1 д. 7 ч. 21 мин.

Чебаркуль

17:39

2 мин.

17:41

1451 км.

1 д. 9 ч. 8 мин.

Миасс 1

18:07

2 мин.

18:09

1466 км.

1 д. 9 ч. 36 мин.

Златоуст

19:18

4 мин.

19:22

1498 км.

1 д. 10 ч. 47 мин.

Бердяуш

20:23

2 мин.

20:25

1534 км.

1 д. 11 ч. 52 мин.

Сулея

20:54

2 мин.

20:56

1550 км.

1 д. 12 ч. 23 мин.

Вязовая

21:46

2 мин.

21:48

1592 км.

1 д. 13 ч. 15 мин.

Усть-Катав

22:06

2 мин.

22:08

1603 км.

1 д. 13 ч. 35 мин.

Кропачево

22:35

23 мин.

22:58

1618 км.

1 д. 14 ч. 4 мин.

Симская

23:23

2 мин.

23:25

1636 км.

1 д. 14 ч. 52 мин.

Миньяр

23:43

2 мин.

23:45

1648 км.

1 д. 15 ч. 12 мин.

Аша

00:05

2 мин.

00:07

1665 км.

1 д. 15 ч. 34 мин.

Уфа

01:50

27 мин.

02:17

1753 км.

1 д. 17 ч. 19 мин.

Давлеканово

04:14

2 мин.

04:16

1837 км.

1 д. 19 ч. 43 мин.

Раевка

04:33

2 мин.

04:35

1855 км.

1 д. 20 ч. 2 мин.

Аксеново

05:08

2 мин.

05:10

1881 км.

1 д. 20 ч. 37 мин.

Аксаково

05:41

2 мин.

05:43

1912 км.

1 д. 21 ч. 10 мин.

Приютово

06:03

2 мин.

06:05

1931 км.

1 д. 21 ч. 32 мин.

Абдулино

06:34

2 мин.

06:36

1961 км.

1 д. 22 ч. 3 мин.

Бугуруслан

07:55

2 мин.

07:57

2042 км.

1 д. 23 ч. 24 мин.

Похвистнево

08:15

2 мин.

08:17

2061 км.

1 д. 23 ч. 44 мин.

Толкай

09:01

2 мин.

09:03

2106 км.

2 д. 0 ч. 30 мин.

Новоотрадная

09:17

2 мин.

09:19

2122 км.

2 д. 0 ч. 46 мин.

Кинель

10:04

2 мин.

10:06

2171 км.

2 д. 1 ч. 33 мин.

Самара

10:48

2205 км.

2 д. 2 ч. 17 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Нижневартовск → Самара Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Нижневартовск и Самара

Информация о поезде 087Й

Планируете поездку по маршруту Нижневартовск — Самара? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 087Й. Этот поезд отправляется со станции Нижневартовск в 08:31 и прибывает на конечную станцию Самара в 10:48. Вся дорога занимает 2 д. 2 ч. 17 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 1 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 087Й

Количество остановок поезда:

42 станции

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Сургут

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

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Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. Zhd-online.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Маша

    Я разочарована поездкой и сейчас объясню почему. В поезде было грязно что в корридорах, что в самом купе. Убираются здесь наверное раз в месяц. Ехали мы 2 дня, а проводник за все это время подошел к нам только один раз. Вот такой вот сервис. Захочешь кофе- придется самому идти и искать провдоника. За что только деньги платим непонятно.

    Ответить
  2. Давид

    В вагоне было прохладно.Проводница была не самая приятная женщина, видно было что находится не в настроении и вот вот взорвется.

    Ответить
  3. Инна

    Здравствуйте. У меня нет каких-то определенных претензий кроме того, что жутко надоело что в вагонах курят. Дело в том, что я не курящая и не переношу запах сигаретного дыма. А курильщики всю дорогу туда-сюда ходят в тамбур курить и все это летит частично в вагон. Ехала 35 часов и нюхала эту вонь. Неужели нельзя сделать вагоны для некурящих!?

    Ответить
  4. Игорь Палыч

    Всем привет! Поездка прошла идеально, меня очень хорошо обслужили. Постельное белье которое выдали, просто пахло свежестью!!!

    Ответить
  5. Катя

    На 4 из 5. Есть свои недочеты (по чистоте вопросы) но в остальном на фоне других поездов очень даже ничего.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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