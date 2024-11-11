Поезд 093Е Нижневартовск — Барнаул

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

03:45

Нижневартовск

1 д. 21 ч. 22 мин.

01:07

Барнаул

52

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Маршрут следования поезда 093Е Нижневартовск — Барнаул на карте со всеми остановками

Расписание поезда Нижневартовск — Барнаул с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Нижневартовск 1

03:45

0 км.

0 ч. 0 мин.

Мегион

04:35

3 мин.

04:38

38 км.

0 ч. 50 мин.

Лангепасовский

05:34

3 мин.

05:37

83 км.

1 ч. 49 мин.

Ульт Ягун

07:39

2 мин.

07:41

141 км.

3 ч. 54 мин.

Сургут

08:55

40 мин.

09:35

193 км.

5 ч. 10 мин.

Усть-Юган

11:06

2 мин.

11:08

235 км.

7 ч. 21 мин.

Пыть-Ях

11:37

5 мин.

11:42

258 км.

7 ч. 52 мин.

Куть-Ях

12:47

2 мин.

12:49

322 км.

9 ч. 2 мин.

Салым

13:34

2 мин.

13:36

364 км.

9 ч. 49 мин.

Демьянка

15:09

16 мин.

15:25

464 км.

11 ч. 24 мин.

Юность-Комсомольская

16:54

2 мин.

16:56

548 км.

13 ч. 9 мин.

Тобольск

18:18

5 мин.

18:23

633 км.

14 ч. 33 мин.

Тюмень

21:49

30 мин.

22:19

841 км.

18 ч. 4 мин.

Ялуторовск

23:17

2 мин.

23:19

912 км.

19 ч. 32 мин.

Заводоуковская

23:44

2 мин.

23:46

933 км.

19 ч. 59 мин.

Омутинская

00:56

2 мин.

00:58

1002 км.

21 ч. 11 мин.

Голышманово

01:31

2 мин.

01:33

1046 км.

21 ч. 46 мин.

Ишим

02:43

5 мин.

02:48

1122 км.

22 ч. 58 мин.

Маслянская

03:29

2 мин.

03:31

1165 км.

23 ч. 44 мин.

Мангут

04:07

1 мин.

04:08

1207 км.

1 д. 0 ч. 22 мин.

Называевская

04:40

2 мин.

04:42

1250 км.

1 д. 0 ч. 55 мин.

Любинская

05:44

2 мин.

05:46

1346 км.

1 д. 1 ч. 59 мин.

Омск
Пассажирский

06:24

45 мин.

07:09

1396 км.

1 д. 2 ч. 39 мин.

Иртышское

09:18

30 мин.

09:48

1546 км.

1 д. 5 ч. 33 мин.

Железнодорожник

09:59

1 мин.

10:00

1552 км.

1 д. 6 ч. 14 мин.

Черлак

10:09

1 мин.

10:10

1559 км.

1 д. 6 ч. 24 мин.

Теренгуль

11:43

1 мин.

11:44

1695 км.

1 д. 7 ч. 58 мин.

Районная

11:55

2 мин.

11:57

1711 км.

1 д. 8 ч. 10 мин.

Кусган

12:11

1 мин.

12:12

1729 км.

1 д. 8 ч. 26 мин.

Осолодино

12:26

2 мин.

12:28

1745 км.

1 д. 8 ч. 41 мин.

Карасук 1

12:40

30 мин.

13:10

1752 км.

1 д. 8 ч. 55 мин.

Чуманский

13:35

1 мин.

13:36

1776 км.

1 д. 9 ч. 50 мин.

Бурла

13:58

5 мин.

14:03

1800 км.

1 д. 10 ч. 13 мин.

Красный Дол

14:29

3 мин.

14:32

1825 км.

1 д. 10 ч. 44 мин.

Славгород

14:54

27 мин.

15:21

1843 км.

1 д. 11 ч. 9 мин.

Табуны

15:46

6 мин.

15:52

1868 км.

1 д. 12 ч. 1 мин.

Кулунда

16:25

75 мин.

17:40

1892 км.

1 д. 12 ч. 40 мин.

Кильты

18:00

10 мин.

18:10

1906 км.

1 д. 14 ч. 15 мин.

Остановочный пункт 24км

18:22

1 мин.

18:23

1915 км.

1 д. 14 ч. 37 мин.

Яготинская

18:50

10 мин.

19:00

1934 км.

1 д. 15 ч. 5 мин.

Остановочный пункт 51км

19:11

1 мин.

19:12

1941 км.

1 д. 15 ч. 26 мин.

Новоблаговещенка

19:39

10 мин.

19:49

1961 км.

1 д. 15 ч. 54 мин.

Леньки

20:33

10 мин.

20:43

2000 км.

1 д. 16 ч. 48 мин.

Гилевка

21:07

7 мин.

21:14

2024 км.

1 д. 17 ч. 22 мин.

Овечкино

21:38

2 мин.

21:40

2053 км.

1 д. 17 ч. 53 мин.

Корчино

22:04

5 мин.

22:09

2077 км.

1 д. 18 ч. 19 мин.

Подстепный

22:28

1 мин.

22:29

2096 км.

1 д. 18 ч. 43 мин.

Паново

22:45

7 мин.

22:52

2110 км.

1 д. 19 ч. 0 мин.

Ребриха

23:04

10 мин.

23:14

2121 км.

1 д. 19 ч. 19 мин.

Сарайский

00:24

2 мин.

00:26

2185 км.

1 д. 20 ч. 39 мин.

Штабка

00:41

2 мин.

00:43

2200 км.

1 д. 20 ч. 56 мин.

Барнаул

01:07

2224 км.

1 д. 21 ч. 22 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Нижневартовск → Барнаул Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Нижневартовск и Барнаул

Информация о поезде 093Е

Планируете поездку по маршруту Нижневартовск — Барнаул? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 093Е. Этот поезд отправляется со станции Нижневартовск в 03:45 и прибывает на конечную станцию Барнаул в 01:07. Вся дорога занимает 1 д. 21 ч. 22 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 20 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 093Е

Количество остановок поезда:

52 станции

Самая длинная остановка:

75 мин. – станция Кулунда

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Иришка

    Что может сильнее испортить поездку, чем пьяные в хлам мужыки вахтовики, которые бухают так, как будто в последний раз!?!?!?! Вахтовики которые постоянно шляются в вагон-ресторан и догоняются по дороге, а потом курить еще всей толпой ползут по вагону. Я осталась ОЧЕНЬ недовольна этой поездкой. Наверное самая отвратительная из всех моих поездок.

    Ответить
  2. ВАЛИК

    Старый вагон и перед моей остановкой меня даже не предупредили. Очень не понравился сервис – была одна проводница на черт знает сколько вагонов.

    Ответить
  3. ЛЕНКА

    Хорошая поездка! Но ночью я чуть не околела, было очень холодно. Такое чувство что отопление просто выключили и чем ближе к утру, тем холоднее становилось в вагоне. Попросила проводницу разобраться, обратно стало тепло только через 3 часа. Так и в сосульку можно превратиться.

    Ответить
  4. СЕРЕЖА

    Отличный поезд! Но цены великоваты. За такие деньги мне еще массаж должны были сделать по дороге, но не сделали.

    Ответить
  5. ВАД

    Мне не понравилась чистота вагона. Я ехал 27 сентября, в купе было не убрано. Ладно, подумал. Ну бывает. Но Б#@#ть когда увидел что валяются билеты с 20 сентября!!!!! Я просто в осадок выпал. Как так можно, не убирались минимум неделю!!!! А может и больше. Сделал замечание начальнику поезда, тот сказал что разберутся.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 093Е:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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