Маршрут следования и продажа билетов
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15:18
1 д. 9 ч. 40 мин.
00:58
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Маршрут следования поезда 545И Нижневартовск — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
15:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
16:20
16:24
38 км.
1 ч. 2 мин.
Лангепасовский
17:20
17:30
83 км.
2 ч. 2 мин.
Сургут
21:10
21:50
183 км.
5 ч. 52 мин.
Пыть-Ях
23:43
23:53
248 км.
8 ч. 25 мин.
Демьянка
02:56
03:12
455 км.
11 ч. 38 мин.
Тобольск
06:05
06:09
624 км.
14 ч. 47 мин.
Тюмень
10:07
11:53
832 км.
18 ч. 49 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
19:14
20:38
1131 км.
1 д. 3 ч. 56 мин.
Каменск-Уральский
22:16
22:21
1224 км.
1 д. 6 ч. 58 мин.
Челябинск-Главный
00:58
1370 км.
1 д. 9 ч. 40 мин.
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