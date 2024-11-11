Поезд 107Е Нижневартовск — Волгоград

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

19:30

Нижневартовск

2 д. 16 ч. 14 мин.

11:44

Волгоград

45

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Маршрут следования поезда 107Е Нижневартовск — Волгоград на карте со всеми остановками

Расписание поезда Нижневартовск — Волгоград с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Нижневартовск 1

19:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Мегион

20:18

3 мин.

20:21

38 км.

0 ч. 48 мин.

Лангепасовский

21:59

3 мин.

22:02

83 км.

2 ч. 29 мин.

Ульт Ягун

23:03

3 мин.

23:06

141 км.

3 ч. 33 мин.

Сургут

00:06

40 мин.

00:46

193 км.

4 ч. 36 мин.

Усть-Юган

02:26

2 мин.

02:28

235 км.

6 ч. 56 мин.

Пыть-Ях

03:01

5 мин.

03:06

258 км.

7 ч. 31 мин.

Куть-Ях

04:21

2 мин.

04:23

322 км.

8 ч. 51 мин.

Салым

05:11

2 мин.

05:13

364 км.

9 ч. 41 мин.

Демьянка

06:56

16 мин.

07:12

464 км.

11 ч. 26 мин.

Юность-Комсомольская

08:44

2 мин.

08:46

548 км.

13 ч. 14 мин.

Тобольск

10:17

10 мин.

10:27

633 км.

14 ч. 47 мин.

Тюмень

14:06

54 мин.

15:00

841 км.

18 ч. 36 мин.

Талица

17:06

2 мин.

17:08

948 км.

21 ч. 36 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

21:14

43 мин.

21:57

1139 км.

1 д. 1 ч. 44 мин.

Ревда

22:43

2 мин.

22:45

1180 км.

1 д. 3 ч. 13 мин.

Дружинино

23:21

30 мин.

23:51

1204 км.

1 д. 3 ч. 51 мин.

Красноуфимск

01:39

2 мин.

01:41

1313 км.

1 д. 6 ч. 9 мин.

Чад

02:31

1 мин.

02:32

1348 км.

1 д. 7 ч. 1 мин.

Чернушка

03:32

2 мин.

03:34

1417 км.

1 д. 8 ч. 2 мин.

Куеда

04:00

1 мин.

04:01

1447 км.

1 д. 8 ч. 30 мин.

Янаул

04:33

2 мин.

04:35

1491 км.

1 д. 9 ч. 3 мин.

Амзя

05:04

1 мин.

05:05

1524 км.

1 д. 9 ч. 34 мин.

Сарапул

05:40

1 мин.

05:41

1567 км.

1 д. 10 ч. 10 мин.

Агрыз

06:28

15 мин.

06:43

1614 км.

1 д. 10 ч. 58 мин.

Можга

07:30

2 мин.

07:32

1664 км.

1 д. 12 ч. 0 мин.

Кизнер

08:18

2 мин.

08:20

1710 км.

1 д. 12 ч. 48 мин.

Вятские Поляны

08:54

2 мин.

08:56

1740 км.

1 д. 13 ч. 24 мин.

Казань
Пассажирская

11:44

58 мин.

12:42

1869 км.

1 д. 16 ч. 14 мин.

Зеленый Дол

13:31

2 мин.

13:33

1903 км.

1 д. 18 ч. 1 мин.

Свияжск

13:46

6 мин.

13:52

1908 км.

1 д. 18 ч. 16 мин.

Куланга

14:40

5 мин.

14:45

1946 км.

1 д. 19 ч. 10 мин.

Каратун

15:14

5 мин.

15:19

1971 км.

1 д. 19 ч. 44 мин.

Буа

15:59

5 мин.

16:04

2002 км.

1 д. 20 ч. 29 мин.

Ульяновск
Центральный

17:36

40 мин.

18:16

2079 км.

1 д. 22 ч. 6 мин.

Сызрань Город

22:07

7 мин.

22:14

2204 км.

2 д. 2 ч. 37 мин.

Возрождение

23:24

2 мин.

23:26

2256 км.

2 д. 3 ч. 54 мин.

Кулатка

23:50

2 мин.

23:52

2282 км.

2 д. 4 ч. 20 мин.

Сенная

00:58

3 мин.

01:01

2357 км.

2 д. 5 ч. 28 мин.

Саратов 1
Пассажирский

03:52

48 мин.

04:40

2452 км.

2 д. 8 ч. 22 мин.

Паницкая

05:58

4 мин.

06:02

2503 км.

2 д. 10 ч. 28 мин.

Карамыш

06:25

8 мин.

06:33

2528 км.

2 д. 10 ч. 55 мин.

Петров Вал

08:21

2 мин.

08:23

2622 км.

2 д. 12 ч. 51 мин.

Зензеватка

09:21

2 мин.

09:23

2684 км.

2 д. 13 ч. 51 мин.

Волгоград 1

11:44

2804 км.

2 д. 16 ч. 14 мин.

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Погода на станциях Нижневартовск и Волгоград

Информация о поезде 107Е

Планируете поездку по маршруту Нижневартовск — Волгоград? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 107Е. Этот поезд отправляется со станции Нижневартовск в 19:30 и прибывает на конечную станцию Волгоград в 11:44. Вся дорога занимает 2 д. 16 ч. 14 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 29 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 107Е

Количество остановок поезда:

45 станций

Самая длинная остановка:

58 мин. – станция Казань (Пассажирская)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Ленка

    Сама поездка прошла бы очень даже хорошо, если бы к нам в вагон не пришел выпивший мужчина, который потом еще добавил внутри и начал дебоширить. По итогу ссадили его через несколько часов, в поезде полиции не было, поэтому утихомиривали своими силами. Впечатлений осталась масса, как и неприятный осадок от поездки. Не пускайте пьяных пассажиров в вагоны!

    Ответить
  2. Катя

    В туалете очень тусклый и печальный свет, считай ничего не видно. За все время поездки я ни разу не видела, чтобы кто-то убирался в поезде. Проводницы проходили очень редко и быстро, так что невозможно было их остановить, чтобы попросить об услуге.

    Ответить
  3. ЕГЕРЬ

    Проводницы хорошие, а состояние поезда так себе. Но что поделать, когда в стране все деньги разворовали.

    Ответить
  4. Лидия С

    Если не придираться к мелочам и деталям, то поездка прошла просто идеально! Да, были некоторые моменты, но о них даже упоминать не хочется. У нас была очень приятная проводница, которая быстро выполняла все просьбы.

    Ответить
  5. Маширка

    Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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