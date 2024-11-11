На странице представлено актуальное расписание поездов города Орша (Беларусь). Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.
Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 18 июля 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Орша (Беларусь) работает круглосуточно!
Расписание отправления поездов со станции Орша (Беларусь) на сегодня
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Калининград Южный (Пассажирский)
Орша-Центральная
Брест-Центральный
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Самара
Орша-Центральная
Челябинск-Главный
Орша-Центральная
Самара
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Гродно
Орша-Центральная
Калининград Южный (Пассажирский)
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Гомель (Пассажирский)
Орша-Центральная
Гродно
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Витебск
Орша-Центральная
Гомель (Пассажирский)
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Полоцк
Орша-Центральная
Брест-Центральный
Орша-Центральная
Брест-Центральный
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Витебск
Орша-Центральная
Брест-Центральный
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Брест-Центральный
Орша-Центральная
Брест-Центральный
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Витебск
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Могилев 1
Орша-Центральная
Адлер
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Гомель (Пассажирский)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Витебск
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Мурманск
Орша-Центральная
Мурманск
Орша-Центральная
Архангельск-Город
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Гомель (Пассажирский)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Смоленск (Центральный)
Орша-Центральная
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Калининград Южный (Пассажирский)
Орша-Центральная
Брест-Центральный
Орша-Центральная
Брест-Центральный
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Гродно
Орша-Центральная
Витебск
Орша-Центральная
Могилев 1
Орша-Центральная
Гродно
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Витебск
Орша-Центральная
Калининград Южный (Пассажирский)
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Калининград Южный (Пассажирский)
Орша-Центральная
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Витебск
Орша-Центральная
Витебск
Орша-Центральная
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Орша-Центральная
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Орша-Центральная
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Орша-Центральная
Брест-Центральный
Орша-Центральная
Минск (Пассажирский)
Орша-Центральная
Москва (Белорусский Вокзал)
Орша-Центральная
Саратов 1 (Пассажирский)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.
На 18 апреля 2025 года расписание поездов в городе Орша (Беларусь) включает 184 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.
Согласно расписанию:
- первый поезд отправляется в 00:10 по направлению к станции Витебск;
- последний поезд прибывает в 23:53 от станции Минск.
Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Орша (Беларусь).
Актуальное расписание поездов станции Орша (Беларусь), учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!
От города Орша (Беларусь) можно доехать до следующих городов без пересадок
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Как купить билет на поезд
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