Маршрут следования и продажа билетов
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20:38
2 д. 12 ч. 52 мин.
09:30
46
Маршрут следования поезда 360С Адлер — Калининград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Калининград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:50
20:52
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
21:12
21:25
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
21:51
22:05
37 км.
1 ч. 13 мин.
Лазаревская
22:46
22:53
69 км.
2 ч. 8 мин.
Туапсе
23:33
23:44
96 км.
2 ч. 55 мин.
Горячий Ключ
02:17
03:10
157 км.
5 ч. 39 мин.
Краснодар 1
04:45
05:30
199 км.
8 ч. 7 мин.
Брюховецкая
08:35
08:37
285 км.
11 ч. 57 мин.
Каневская
09:04
09:06
317 км.
12 ч. 26 мин.
Староминская-Тимашевск
09:46
09:48
364 км.
13 ч. 8 мин.
Ростов
Главный
11:29
12:02
455 км.
14 ч. 51 мин.
Новочеркасск
12:52
12:54
493 км.
16 ч. 14 мин.
Шахтная
13:29
13:31
529 км.
16 ч. 51 мин.
Сулин
13:57
13:59
547 км.
17 ч. 19 мин.
Зверево
14:21
14:23
562 км.
17 ч. 43 мин.
Лихая
14:43
14:53
578 км.
18 ч. 5 мин.
Каменская
15:17
15:19
597 км.
18 ч. 39 мин.
Миллерово
16:30
16:32
663 км.
19 ч. 52 мин.
Кутейниково
17:24
17:26
718 км.
20 ч. 46 мин.
Митрофановка
18:31
18:32
797 км.
21 ч. 53 мин.
Россошь
19:05
19:35
821 км.
22 ч. 27 мин.
Евдаково
20:34
20:36
880 км.
23 ч. 56 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
21:14
21:18
910 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
Воронеж 1
23:38
00:28
990 км.
1 д. 3 ч. 0 мин.
Касторная-Курская
02:14
02:24
1068 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Курск
04:27
04:54
1196 км.
1 д. 7 ч. 49 мин.
Орел
07:08
07:50
1332 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Брянск Орловский
10:28
10:58
1450 км.
1 д. 13 ч. 50 мин.
Жуковка
12:08
12:16
1504 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Дубровка
12:45
12:48
1527 км.
1 д. 16 ч. 7 мин.
Рославль 1
13:34
13:47
1577 км.
1 д. 16 ч. 56 мин.
Починок
14:53
14:56
1634 км.
1 д. 18 ч. 15 мин.
Рябцево
15:24
15:27
1660 км.
1 д. 18 ч. 46 мин.
Смоленск
Центральный
16:14
17:08
1686 км.
1 д. 19 ч. 36 мин.
Орша-Центральная
18:31
18:55
1796 км.
1 д. 21 ч. 53 мин.
Борисов
20:21
20:23
1920 км.
1 д. 23 ч. 43 мин.
Минск
Пассажирский
21:42
21:57
1993 км.
2 д. 1 ч. 4 мин.
Молодечно
23:03
23:06
2059 км.
2 д. 2 ч. 25 мин.
Сморгонь
23:33
23:35
2094 км.
2 д. 2 ч. 55 мин.
Чернышевское
06:23
07:03
2329 км.
2 д. 9 ч. 45 мин.
Нестеров
07:18
07:20
2339 км.
2 д. 10 ч. 40 мин.
Гусев
07:46
07:48
2363 км.
2 д. 11 ч. 8 мин.
Черняховск
08:08
08:12
2387 км.
2 д. 11 ч. 30 мин.
Гвардейск
08:50
08:52
2435 км.
2 д. 12 ч. 12 мин.
Калининград Южный
Пассажирский
09:30
2472 км.
2 д. 12 ч. 52 мин.
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