Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 028Б Брест — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
19:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
19:50
19:52
25 км.
0 ч. 22 мин.
Оранчицы
20:21
20:23
70 км.
0 ч. 53 мин.
Береза-Город
20:47
20:49
101 км.
1 ч. 19 мин.
Ивацевичи
21:11
21:13
131 км.
1 ч. 43 мин.
Барановичи-Центральные
21:52
21:55
195 км.
2 ч. 24 мин.
Городея
22:21
22:23
236 км.
2 ч. 53 мин.
Столбцы
22:39
22:41
259 км.
3 ч. 11 мин.
Минск
Пассажирский
23:39
23:56
328 км.
4 ч. 11 мин.
Жодино
00:38
00:40
384 км.
5 ч. 10 мин.
Борисов
00:55
00:58
402 км.
5 ч. 27 мин.
Толочин
01:51
01:53
483 км.
6 ч. 23 мин.
Орша-Центральная
02:28
02:45
525 км.
7 ч. 0 мин.
Смоленск
Центральный
04:01
04:11
635 км.
8 ч. 33 мин.
Сафоново
05:21
05:23
719 км.
9 ч. 53 мин.
Вязьма
06:10
06:36
787 км.
10 ч. 42 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
09:37
1002 км.
14 ч. 9 мин.
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