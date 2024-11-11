Маршрут следования и продажа билетов
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06:20
6 ч. 53 мин.
13:13
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Маршрут следования поезда 722Б Минск (Беларусь) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
06:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орша-Центральная
08:17
08:20
196 км.
1 ч. 57 мин.
Смоленск
Центральный
09:22
09:27
306 км.
3 ч. 2 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
13:13
673 км.
6 ч. 53 мин.
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