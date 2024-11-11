Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 027Б Москва — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
23:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гагарин
01:43
01:45
164 км.
2 ч. 6 мин.
Вязьма
02:24
02:50
221 км.
2 ч. 47 мин.
Сафоново
03:40
03:42
289 км.
4 ч. 3 мин.
Смоленск
Центральный
04:46
04:56
373 км.
5 ч. 9 мин.
Орша-Центральная
06:12
06:29
483 км.
6 ч. 35 мин.
Толочин
07:04
07:06
525 км.
7 ч. 27 мин.
Крупки
07:37
07:39
570 км.
8 ч. 0 мин.
Борисов
08:04
08:06
606 км.
8 ч. 27 мин.
Жодино
08:19
08:21
624 км.
8 ч. 42 мин.
Минск
Пассажирский
09:04
09:19
680 км.
9 ч. 27 мин.
Столбцы
10:23
10:25
749 км.
10 ч. 46 мин.
Городея
10:43
10:45
772 км.
11 ч. 6 мин.
Барановичи-Центральные
11:14
11:17
813 км.
11 ч. 37 мин.
Ивацевичи
11:58
12:00
877 км.
12 ч. 21 мин.
Береза-Город
12:24
12:26
907 км.
12 ч. 47 мин.
Оранчицы
12:46
12:48
938 км.
13 ч. 9 мин.
Жабинка
13:17
13:19
983 км.
13 ч. 40 мин.
Брест-Центральный
13:41
1008 км.
14 ч. 4 мин.
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