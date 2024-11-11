Маршрут следования и продажа билетов
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17:18
16 ч. 28 мин.
09:46
19
Маршрут следования поезда 083Б Гомель (Беларусь) — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
17:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Буда-Кошелевская
17:56
17:58
42 км.
0 ч. 38 мин.
Жлобин
18:29
18:38
82 км.
1 ч. 11 мин.
Рогачев
19:13
19:15
104 км.
1 ч. 55 мин.
Быхов
19:57
19:59
152 км.
2 ч. 39 мин.
Могилев 1
20:38
20:44
198 км.
3 ч. 20 мин.
Шклов
21:16
21:18
230 км.
3 ч. 58 мин.
Орша-Центральная
22:06
22:45
264 км.
4 ч. 48 мин.
Витебск
23:52
00:03
339 км.
6 ч. 34 мин.
Невель 2
01:38
01:40
431 км.
8 ч. 20 мин.
Новосокольники
02:37
03:06
469 км.
9 ч. 19 мин.
Локня
03:54
03:56
522 км.
10 ч. 36 мин.
Сущево
04:20
04:22
546 км.
11 ч. 2 мин.
Дедовичи
05:20
05:22
606 км.
12 ч. 2 мин.
Дно
05:49
05:56
636 км.
12 ч. 31 мин.
Сольцы
06:32
06:34
674 км.
13 ч. 14 мин.
Уторгош
06:50
06:52
690 км.
13 ч. 32 мин.
Батецкая
07:30
07:32
730 км.
14 ч. 12 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
09:46
871 км.
16 ч. 28 мин.
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