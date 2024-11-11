Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 296Б Брест — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
18:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Барановичи-Центральные
21:43
21:46
193 км.
3 ч. 3 мин.
Минск
Пассажирский
00:05
00:26
326 км.
5 ч. 25 мин.
Борисов
01:48
01:50
399 км.
7 ч. 8 мин.
Орша-Центральная
03:30
03:47
523 км.
8 ч. 50 мин.
Смоленск
Центральный
05:07
05:17
633 км.
10 ч. 27 мин.
Ярцево
06:06
06:09
682 км.
11 ч. 26 мин.
Сафоново
06:38
06:41
719 км.
11 ч. 58 мин.
Вязьма
07:31
07:57
787 км.
12 ч. 51 мин.
Гагарин
08:43
08:46
844 км.
14 ч. 3 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
11:14
1008 км.
16 ч. 34 мин.
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