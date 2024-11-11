Маршрут следования и продажа билетов
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13:26
10 ч. 11 мин.
23:37
19
Маршрут следования поезда 680Б Гродно (Беларусь) — Витебск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гродно (Беларусь) — Витебск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гродно
13:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Скидель
13:54
13:56
27 км.
0 ч. 28 мин.
Рось
14:30
14:32
60 км.
1 ч. 4 мин.
Волковыск-Город
14:50
14:55
75 км.
1 ч. 24 мин.
Зельва
15:16
15:19
98 км.
1 ч. 50 мин.
Озерница
15:34
15:36
115 км.
2 ч. 8 мин.
Слоним
15:56
15:58
135 км.
2 ч. 30 мин.
Барановичи-Центральные
16:41
16:45
178 км.
3 ч. 15 мин.
Городея
17:12
17:14
219 км.
3 ч. 46 мин.
Столбцы
17:31
17:33
242 км.
4 ч. 5 мин.
Койданово
17:59
18:01
276 км.
4 ч. 33 мин.
Минск
Пассажирский
18:49
19:13
310 км.
5 ч. 23 мин.
Жодино
19:55
19:57
366 км.
6 ч. 29 мин.
Борисов
20:11
20:13
384 км.
6 ч. 45 мин.
Крупки
20:39
20:41
420 км.
7 ч. 13 мин.
Толочин
21:13
21:15
465 км.
7 ч. 47 мин.
Орша-Центральная
21:48
22:26
507 км.
8 ч. 22 мин.
Богушевская
23:00
23:02
544 км.
9 ч. 34 мин.
Витебск
23:37
583 км.
10 ч. 11 мин.
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