На 18 апреля 2025 года расписание поездов в городе Гродно (Беларусь) включает 16 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

первый поезд отправляется в 13:26 по направлению к станции Гродно;

последний поезд прибывает в 22:40 от станции Гродно.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Гродно (Беларусь).

Актуальное расписание поездов станции Гродно (Беларусь), учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!