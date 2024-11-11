Маршрут следования и продажа билетов
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18:26
18 ч. 4 мин.
12:30
17
Маршрут следования поезда 051Б Санкт-Петербург — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
18:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сольцы
21:28
21:30
198 км.
3 ч. 2 мин.
Дно
22:04
22:12
236 км.
3 ч. 38 мин.
Новосокольники
00:37
01:06
400 км.
6 ч. 11 мин.
Невель 2
01:57
01:59
438 км.
7 ч. 31 мин.
Городок
02:54
02:55
499 км.
8 ч. 28 мин.
Витебск
03:27
03:40
531 км.
9 ч. 1 мин.
Орша-Центральная
04:49
05:13
606 км.
10 ч. 23 мин.
Толочин
05:48
05:50
648 км.
11 ч. 22 мин.
Борисов
06:44
06:46
729 км.
12 ч. 18 мин.
Минск
Пассажирский
07:45
08:25
802 км.
13 ч. 19 мин.
Барановичи-Центральные
10:06
10:10
935 км.
15 ч. 40 мин.
Ивацевичи
10:51
10:53
999 км.
16 ч. 25 мин.
Береза-Город
11:15
11:17
1029 км.
16 ч. 49 мин.
Оранчицы
11:38
11:40
1060 км.
17 ч. 12 мин.
Жабинка
12:07
12:09
1105 км.
17 ч. 41 мин.
Брест-Центральный
12:30
1130 км.
18 ч. 4 мин.
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