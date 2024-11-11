Маршрут следования и продажа билетов
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14:47
2 д. 0 ч. 21 мин.
15:08
42
Маршрут следования поезда 365Я Архангельск — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Архангельск — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Архангельск-Город
14:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Исакогорка
15:10
15:15
13 км.
0 ч. 23 мин.
Обозерская
17:51
18:31
122 км.
3 ч. 4 мин.
Кодино
19:51
19:55
166 км.
5 ч. 4 мин.
Вонгуда
20:52
20:54
223 км.
6 ч. 5 мин.
Малошуйка
22:14
22:29
277 км.
7 ч. 27 мин.
Маленьга
23:41
00:13
328 км.
8 ч. 54 мин.
Нюхча
00:31
00:32
339 км.
9 ч. 44 мин.
Вирандозеро
00:51
00:53
355 км.
10 ч. 4 мин.
Колежма
01:17
01:19
372 км.
10 ч. 30 мин.
Тегозеро
01:35
01:37
383 км.
10 ч. 48 мин.
Сумский Посад
01:54
02:15
393 км.
11 ч. 7 мин.
Беломорск
04:25
05:10
437 км.
13 ч. 38 мин.
Кемь
06:29
07:55
484 км.
15 ч. 42 мин.
Беломорск
08:54
09:02
531 км.
18 ч. 7 мин.
Летний
09:42
09:43
562 км.
18 ч. 55 мин.
Надвоицы
10:33
10:36
607 км.
19 ч. 46 мин.
Сегежа
10:56
11:01
623 км.
20 ч. 9 мин.
Медвежья Гора
12:42
12:54
716 км.
21 ч. 55 мин.
Кондопога
15:06
15:11
794 км.
1 д. 0 ч. 19 мин.
Петрозаводск
16:03
16:23
841 км.
1 д. 1 ч. 16 мин.
Свирь
17:59
18:33
934 км.
1 д. 3 ч. 12 мин.
Подпорожье
18:48
18:50
939 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Лодейное Поле
19:24
19:28
972 км.
1 д. 4 ч. 37 мин.
Волховстрой 2
21:18
21:20
1083 км.
1 д. 6 ч. 31 мин.
Великий Новгород
Вокзал
00:41
01:30
1249 км.
1 д. 9 ч. 54 мин.
Сольцы
03:36
03:39
1321 км.
1 д. 12 ч. 49 мин.
Дно
04:13
04:34
1359 км.
1 д. 13 ч. 26 мин.
Дедовичи
05:16
05:20
1389 км.
1 д. 14 ч. 29 мин.
Сущево
06:31
06:33
1449 км.
1 д. 15 ч. 44 мин.
Локня
06:56
06:58
1473 км.
1 д. 16 ч. 9 мин.
Новосокольники
07:57
08:26
1526 км.
1 д. 17 ч. 10 мин.
Невель 2
09:11
09:13
1564 км.
1 д. 18 ч. 24 мин.
Езерище
09:35
09:39
1583 км.
1 д. 18 ч. 48 мин.
Витебск
10:41
10:51
1656 км.
1 д. 19 ч. 54 мин.
Богушевская
11:28
11:30
1695 км.
1 д. 20 ч. 41 мин.
Орша-Центральная
12:07
12:31
1732 км.
1 д. 21 ч. 20 мин.
Толочин
12:59
13:01
1774 км.
1 д. 22 ч. 12 мин.
Крупки
13:32
13:34
1819 км.
1 д. 22 ч. 45 мин.
Борисов
14:00
14:03
1855 км.
1 д. 23 ч. 13 мин.
Жодино
14:16
14:18
1873 км.
1 д. 23 ч. 29 мин.
Минск
Пассажирский
15:08
1929 км.
2 д. 0 ч. 21 мин.
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