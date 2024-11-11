Маршрут следования и продажа билетов
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14:44
17 ч. 31 мин.
08:15
16
Маршрут следования поезда 052Б Брест — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
14:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
15:05
15:07
25 км.
0 ч. 21 мин.
Оранчицы
15:35
15:37
70 км.
0 ч. 51 мин.
Береза-Город
15:57
15:59
101 км.
1 ч. 13 мин.
Ивацевичи
16:21
16:23
131 км.
1 ч. 37 мин.
Барановичи-Центральные
17:05
17:08
195 км.
2 ч. 21 мин.
Минск
Пассажирский
18:40
18:58
328 км.
3 ч. 56 мин.
Борисов
19:54
19:56
401 км.
5 ч. 10 мин.
Толочин
20:49
20:51
482 км.
6 ч. 5 мин.
Орша-Центральная
21:24
21:48
524 км.
6 ч. 40 мин.
Витебск
22:57
23:08
599 км.
8 ч. 13 мин.
Городок
23:43
23:45
631 км.
8 ч. 59 мин.
Невель 2
00:49
00:51
692 км.
10 ч. 5 мин.
Новосокольники
01:49
02:18
730 км.
11 ч. 5 мин.
Дно
04:43
04:47
894 км.
13 ч. 59 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
08:15
1127 км.
17 ч. 31 мин.
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