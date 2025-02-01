Всем привет! Я очень довольна, что решила поехать на поезде. До этого времени я на поезде ездила в последний раз, когда еще была ребенком. Нужно сказать, что железные дороги сильно изменились с того времени. Много чего нового внесено, в том числе и проводницы совсем на другом уровне общаются с пассажирами.
Хороший поезд и приветливые проводницы. Единственным недостатком всего путешествия было то, что из окна сильно дуло ветром и приходилось максимально закрываться, чтобы не продуло.
На полках мало места, а в соседнем купе орал всю ночь маленький ребенок, поэтому нормально поспать так и не удалось!!!! Приехал жутко разбитым и уставшим.
Ехала 10.09.2021 в 4 вагоне! Поездка очень понравилась! Жаль не могу приложить фото вагона. Очень чисто и ухоженно. Проводницы знают свое дело. В вагоне были рабочие розетки. Работал кондизионер. В вагоне было +23 градуса. Я тащилась))))))
Очень достойный поезд. Ехали в середине лета когда за окном было +30. В вагоне же было не выше +25. Очень мощный кондер работал. Я даже с верхней полки периодически слезал чтобы не надуло на меня.
Вялая и не довольная жизнью проводница испортила все впечатление о поездке. В техническом оснащении поезд прекрасен! Есть даже ЮСБ розетки для телефонов. Но недовольная рожа проводницы перекрывала эти удобства.
Как можно с такими долгими стоянками поезда не установить в него БИОТУАЛЕТ!?!?!?!? Есть остановки на которых поезд стоит 2 часа (!!!!) Вы когда-нибудь ездили с маленькими детьми? И объясняли им, что они не смогут сходить в туалет еще час!?!?!?!?!!?
Очень не нравится, что до сих пор не установили на боковых местах розеток для пассажиров. Берут денег как с любого другого места, а комфорта при этом нет вообще.
Понравилась проводница. Старалась, очень вежливая и аккуратная. В вагоне кристальная чистота не смотря на то что старый.
До Москвы ехать долго и настраивался на разное, но все нормально прошло, без эксцессов. Спокойно, в вагоне и чисто. В общем проехал до Москвы без приключений в чистоте и с хорошей проводницей.
Ехала в 6 вагоне. Видно, что он уже не новый. Но его состояние поддерживается на высоком уровне. Проводники следят за чистотой постоянно, убираются дважды в сутки с пылесосом. Мусор убирают своевременно. Понравилось, что работает электронное табло.
Отличный поезд, нам все понравилось! Хоть и пришлось довольно долго добираться, поездка все-же по ощущениям не заняла столько много времени. Хотела бы отдельно отметить хорошую работу проводниц, которые на протяжении всей дороги убирались и следили за чистотой в вагоне. Туалет работал исправно, бумага и мыло были на месте. Пассажиры тоже попались не шумные, поэтому общее впечатление о поездке осталось очень хорошее!
Здравствуйте! Начальник нашего поезда была женщина и она оказалась очень добрым и отзывчивым человеком! Приятно было пообщаться. Все остальное в поезде находится на высоком уровне. И обслуживание и чистота. Побольше бы таких поездов.
Единственное неудобство, которое можно выделить из всей поездки – это старый вагон, из которого выливаются как следствие все недостатки. Это затхлый запах старости, это пашарпанные ручки и стенки. Хорошо хоть туалет поставили БИО, а не обычный.
Меня всё устроило. Розетка работала рядом с моим местом, поэтому время поездки пролетело не зря. Получилось хорошенько поработать. И на том спасибо.
Поездка прошла приятно и замечательно! Меня всё устраивало! Поезд комфортный и приличный. Без каких-то происшествий, ехала примерно 2 суток.
Некоторые наши поезда дальнего следования очень хороши. Это как раз касается этого поезда. Проводницы очень приветливые и приятные женщины. Хорошо знают свое дело и выполняют свои обязанности. Постельное белье как будто новое выдали. Очень приятное на ощуп. Я доволен.
Поездка выдалась долгой, но к счастью не мучительной. Справедливо хочется отметить стремление персонала угодить всем пассажирам и сделать их поездку максимально комфортной. Мне делали несколько раз кофе и он был очень хороший, не растворимый, как в некоторых поездах.
С одной стороны посмотришь – поезд дальнего следования. С другой посмотришь – вагоны вообще не оборудованы для КОМФОРТНЫХ длительных поездок. Есть поезда, которые ездят куда меньшие расстояния и они в раза 2 комфортнее. Понятное дело что тут не вина студентов на контракте, которые ждут пока он закончится. Тут дело в руководстве железной дорогой. Но все же….
Идеально кроме одного – не было кондиционера. И поэтому временами было даже очень жарко. Ну и староват поезд. А вот проводница очень опытная и хорошая женщина.
Поездка прошла лучше чем я ожидала что она пройдет. Выдали очень чистое белье, полки были не пыльные, вполне опрятные. Матрасы тоже не самые старые, спать было комфортно. Душновато было временами, но на общем фоне это мелочи.
Мне достался обычный вагон, но дискомфорта от этого я не испытал. Потому что проводники свое дело знают! Благодаря им в вагоне чисто. Полы намывают по несколько раз. И вообще о пассажирах заботятся.
В пути пришлось провести несколько суток, но я за это время хорошо отдохнула. Обслуживание отличное. Везде чистота. Все работало, в туалете были в наличии все необходимые принадлежности. Питание вкусное. Но есть минус – мало работающих розеток.
Ехали из Владивостока в Читу. Хороший и комфортный поезд. Как водится – за такое время поездки перезнакомились с проводниками и пассажирами. Мне всё понравилось!
Я даже не удивлена. До сих пор туалеты закрываются на остановках и до сих пор все летит прямо на рельсы. Знакомый англичанин был в шоке, когда узнал, что у нас все еще ТАК все это дело происходит. Сказал что думал, что Россия более цивилизованная страна.
Жаль что деньги идут не на улучшения поездов а чиновникам в карманы. Кондиционера в поезде не было вообще. Как и биотуалетов. А внутри тех, что были – было страшно зайти.
Добрый день. Поездка у нас прошла очень хорошо. Проводница Ольга была очень приветливой и вежливой женщиной. Внимательно относилась ко всем просьбам и профессионально выполняла свои обязанности.
Ехать далеко и скажу что в поезде чисто и аккуратно. Была проблема с окном, ее решили уже через два часа. Всякое бывает, но главное что проблема решена. Проводницу почти не видел, но считаю что на справилась со своими обязанностями.
Чистый поезд. В купе мне понравилось: полки комфортные, спать удобно. Постельное белье и другие принадлежности для сна в отличном состоянии. Без прорех, пятен и дырок. Понравилось питание, которое взяла. Вкусно и разнообразно!
В вагоне тепло и чисто, но не душно. Во время поездки не возникало неприятных ситуаций. Если что-то было нужно, то проводники быстро реагировали и помогали. Понравилось, как они поддерживают чистоту. Весь путь что-то протирали и мыли. Молодцы!
Идеально для меня. Начиная с посадки и заканчивая выходом из поезда на своей станции все было просто супер. Вагон был ухоженный и чистый, проводницы не первый день на работе (и не первый год – это видно), настоящие профессионалы своего дела. Все прошло очень хорошо.
Поездкой доволен, претензий не имеют.
Добрый день. Для меня поездка выдалась замечательной, вагоны очень комфортные и чистые. Поезд сильно не трясет по дороге.
Это не поезд, а ФУУУУУ. Грязный, старый, в туалете шмонит так, что весь вагон нюхает. Антисанитария полная. Чтоб я еще хоть раз на нем… :x
Хочу выразить благодарность нашим проводницам, которые были очень приветливыми девушками. Мне поездка очень понравилась.
Благодарю проводников за доброжелательную атмосферу и хорошее обслуживание. Сам поезд вполне нормальный. Доехали хорошо и без происшествий. Немного напрягают долгие остановки по 40-50 минут, на которых не работает ни кондиционер, ни печка.
Это дикий ужас. Не ожидал, что такое говно еще ездит по рельсам. 1 из 10
Здравствуйте. Я сразу перейду к делу. Розетки есть, но они не работают, вагоны пошарпанные, купе старые, ехать невозможно. Впечатление отвратительное.
За неимением других вариантов пришлось ехать на этом поезде. По итогу в середине пути у нас просто выключилось освещение. И до конца поездки так и не включилось. Во время подъезда к станции проводники и люди повключали фонарики на телефонах.
Езжу этим поездом уже не первый раз и все нравится. Плацкарт в отличном состоянии. Очень чистенько и уютно. Биотуалеты комфортные. В наличие есть все, начиная от туалетной бумаги и жидкого мыла и заканчивая накладками на сиденье унитаза.
Брала билет в купе. Никаких серьезных замечаний нет. Проводники работают на совесть, слаженно и профессионально. Очень приветливые и дружелюбные. На замечания реагируют без хамства.
Я осталась недовольна поездкой и сейчас расскажу в чем была проблема. Дело в том, что у нас был только один проводник на 2 вагона. Как вы понимаете, он то тут, то там. Двери между вагонами постоянно были открыты и задувало ветром. Не самое приятное ощущение во время поездки.
Ничего плохого не могу сказать об этом поезде. Обычный ЖД поезд. Поездка не вызвала ни положительных, ни отрицательных эмоций. Ехали из Южно-Сахалинска в Тымовск.
Практически единственный нормальный и быстрый способ передвижения по Сахалину. Поезд хороший, проводники бывалые.
Не знаю, что написать про поезд, а в от про проводников хотелось бы отметить отдельно, что женщины очень приветливые и всегда помогут, если появляются вопросы. Отдельная благодарность Анжеле Николаевне.
Ехал с командировки с сотрудниками с работы, мест хватило на всех, в поезде очень даже комфортно, поездка прошла незаметно для всех, персонал вполне приветливый. Места обошлись по небольшой цене.
Сервис стал гораздо лучше, хотя, до нормального еще, до сих пор, очень далеко, я про сан.узлы, которые за 160 часов, как бы их не старались держать в порядке, становятся совсем никудышными.
Если честно, я в восторге! Ехала в 15 вагоне и ни разу еще в поездах такой чистоты не встречала. Порядок необыкновенный. Душ и биотуалеты в отличном состоянии. Вода теплая льется хорошо. Почти 7 суток дороги прилетели незаметно.
Очень хороши и удобный поезд. Хорошая работа проводников. Не понравилось только что с нами ехала бригада каких-то узбеков, было сразу видно что строители. Они разговаривали на своем языке громко и матерились.
Очень хороший поезд. В купе комфортно и удобно ехать. Проводницы бывалые и видно, что знают свое дело хорошо. Была даже курилка, куда можно было спокойно выйти покурить. Я остался доволен поездкой.
У проводника есть микроволновка так что можно попросить сего чтобы разогрел еду. Мне нужно было для маленького ребенка разогреть пюре – проводник сделала это очень быстро и профессионально.
Поездка была 3.09.2019 вагон 9 жара ужасная кондиционер не работал включили после постоянной просьбы туалет грязь накладки на унитаз отсутствовали но проводники старались молодые ребята начальник поезда тоже как могли отреагировали на жалобы
Вообще ничего плохого не могу сказать про этот поезд! Очень приличный состав, понравилось буквально все. Проводница компетентная и сразу видно что знает что делает. Вагоны ухоженные, чистые, приятные. Одним словом ехала и наслаждалась.
Поезд едет на юг с неработающим кондиционером!!! В вагоне к концу поездки было аж +35!!!!!!!!! Вы когда-нибудь ездили в вагоне, где была такая температура на протяжении суток? А я вот ездил уже. Причем это вина сугубо руководства, проводницы тут ни при чем. Это вина тех, кто пустил такой поезд с поломкой. Старики ходили в соседний вагон охлаждаться, чтобы сознание не потерять!!
на поезд 269 Чита-Адлер на официальном сайте появилась информация что билетов нет, хотя вчера в вагонах с 1-8 было по 19 свободных мест. Что-то случилось?
Приятно удивилась что такой хороший поезд с первых же минут захода. Ехала 22 июля 2019 года. В 4 вагоне. Розетки есть у каждого пассажира и можно ходить в туалет даже на остановках (биотуалеты стоят). И в них НЕ ВОНЯЕТ как раньше!!!! Это просто офигительный поезд!!!!
Вагон был новый но подметался не часто и это сразу бросалось в глаза, так как в купе по углам было наметено песка. И видно уже давно. В тамбуре было натоптано и за всю поездку подметали только 2 раза. И то первый раз потому что я попросил убраться, так как невозможно было нормально ехать после того как нанесли песка.
РЖД-Российские Железные дороги без их совершенствований, и модернизации таких чудо поездах, пассажиры не испытали бы такого удовольствия, такого комфорта. СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ!!!! Удачи всем, и здоровья!!! С уважением Екатерина Сергеевна. ;-)
Дело в том, что я ехала первый раз в жизни, да ещё и к тому с детьми одному из которых 5 лет, а второму 11 лет. Ехала я первый раз, очень боялась, переживала, что сяду, не там выйду, не там и так далее. Были некоторые ситуации в поезде, где люди выпивали, мешали. Ольга помогала, выводила людей также Юлия подключалась девочки молодцы они улаживал конфликт где в принципе его уладить нельзя было так же они мне всю дорогу все 4 дня помогали подсказывали как где зачем и почему мне было очень тяжело но благодаря девочкам поездка прошла на ура также меня девочки проводили до стоянки чтобы посадить в такси также помогли с чемоданами я очень благодарна этим девочкам спасибо им огромное, побольше бы таких людей.
Приятно неоднократное внимание начальника поезда к пассажирам. Спасибо большое персоналу, за помощь в разъяснении возникших вопросов, доброжелательность и терпение. Успехов и удачи в вашей сложной работе! Просто десять из десяти.