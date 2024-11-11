Маршрут следования и продажа билетов
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15:10
11 ч. 40 мин.
02:50
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Маршрут следования поезда 124У Абакан — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Абакан — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Абакан
15:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минусинск
15:29
15:36
16 км.
0 ч. 19 мин.
Крупская
16:03
16:04
38 км.
0 ч. 53 мин.
Пионерская
16:21
16:26
56 км.
1 ч. 11 мин.
Жерлык
16:36
16:37
64 км.
1 ч. 26 мин.
Туба
16:52
16:59
79 км.
1 ч. 42 мин.
Курагино
17:17
17:22
93 км.
2 ч. 7 мин.
Ирба
17:40
17:41
107 км.
2 ч. 30 мин.
Кизир
18:12
18:13
133 км.
3 ч. 2 мин.
Журавлево
18:24
18:25
140 км.
3 ч. 14 мин.
Кошурниково
18:46
19:03
156 км.
3 ч. 36 мин.
Стофато
19:22
19:23
170 км.
4 ч. 12 мин.
Джебь
19:37
19:38
177 км.
4 ч. 27 мин.
Щетинкино
19:59
20:00
182 км.
4 ч. 49 мин.
Сисим
20:12
20:13
191 км.
5 ч. 2 мин.
Джетка
20:28
20:29
202 км.
5 ч. 18 мин.
Крол
20:44
20:45
211 км.
5 ч. 34 мин.
Жайма
20:59
21:00
220 км.
5 ч. 49 мин.
Мана
21:25
21:27
242 км.
6 ч. 15 мин.
Отроги
21:51
21:52
259 км.
6 ч. 41 мин.
Кой
22:01
22:02
262 км.
6 ч. 51 мин.
Лукашевич
22:19
22:20
274 км.
7 ч. 9 мин.
Кравченко
22:36
22:37
285 км.
7 ч. 26 мин.
Саянская
23:15
23:40
322 км.
8 ч. 5 мин.
Авда
00:05
00:06
345 км.
8 ч. 55 мин.
Уяр
00:34
00:36
367 км.
9 ч. 24 мин.
Злобино
02:25
02:26
455 км.
11 ч. 15 мин.
Енисей
02:37
02:39
462 км.
11 ч. 27 мин.
Красноярск
Пассажирский
02:50
465 км.
11 ч. 40 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всем привет! Я очень довольна, что решила поехать на поезде. До этого времени я на поезде ездила в последний раз, когда еще была ребенком. Нужно сказать, что железные дороги сильно изменились с того времени. Много чего нового внесено, в том числе и проводницы совсем на другом уровне общаются с пассажирами.
Хороший поезд и приветливые проводницы. Единственным недостатком всего путешествия было то, что из окна сильно дуло ветром и приходилось максимально закрываться, чтобы не продуло.
На полках мало места, а в соседнем купе орал всю ночь маленький ребенок, поэтому нормально поспать так и не удалось!!!! Приехал жутко разбитым и уставшим.
Люблю этот поезд за то, что он не стоит по часу на остановках, как некоторые другие. Качество туалета оставляло желать лучшего, было непонятно, когда его мыли в последний раз. Время прибытия не очень удобное.
Ехала до Жаймы, все очень понравилось. Проводницы умеют общаться с пассажирами и стараются сделать все для удобства последних. Очень благодарна Елене – нашей проводнице.