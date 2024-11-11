На странице представлено актуальное расписание поездов города Палласовка. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.
Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 18 июля 2025 года включительно. Заказ билетов в городе Палласовка работает круглосуточно!
Расписание отправления поездов со станции Палласовка на сегодня
Палласовка
Астрахань
Палласовка
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Палласовка
Новокузнецк
Палласовка
Орск
Палласовка
Саратов 1 (Пассажирский)
Палласовка
Москва (Павелецкий Вокзал)
Палласовка
Москва (Павелецкий Вокзал)
Палласовка
Тюмень
Палласовка
Тюмень
Палласовка
Астрахань
Палласовка
Астрахань
Палласовка
Астрахань
Палласовка
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Палласовка
Москва (Павелецкий Вокзал)
Палласовка
Махачкала
Палласовка
Махачкала
Палласовка
Дербент
Палласовка
Махачкала
Палласовка
Дербент
Палласовка
Астрахань
Палласовка
Махачкала
Палласовка
Москва (Павелецкий Вокзал)
Палласовка
Ташкент (Центральный)
Палласовка
Имеретинский Курорт
Палласовка
Имеретинский Курорт
Палласовка
Нижневартовск 1
Палласовка
Астрахань
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.
На 18 апреля 2025 года расписание поездов в городе Палласовка включает 54 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.
Согласно расписанию:
- первый поезд отправляется в 01:25 по направлению к станции Екатеринбург;
- последний поезд прибывает в 23:56 от станции Москва.
Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Палласовка.
Актуальное расписание поездов станции Палласовка, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!
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Как купить билет на поезд
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