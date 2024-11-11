Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 373Е Тюмень — Дербент на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Дербент с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
19:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Талица
20:34
20:36
107 км.
1 ч. 32 мин.
Камышлов
21:34
21:36
173 км.
2 ч. 32 мин.
Еланский
21:53
21:55
187 км.
2 ч. 51 мин.
Богданович
22:19
22:21
213 км.
3 ч. 17 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
23:53
00:28
301 км.
4 ч. 51 мин.
Верхний Уфалей
02:57
03:17
392 км.
7 ч. 55 мин.
Кыштым
04:20
04:44
434 км.
9 ч. 18 мин.
Аргаяш
05:27
05:40
467 км.
10 ч. 25 мин.
Челябинск-Главный
07:05
08:00
518 км.
12 ч. 3 мин.
Миасс 1
09:33
09:37
600 км.
14 ч. 31 мин.
Златоуст
10:53
10:57
632 км.
15 ч. 51 мин.
Бердяуш
12:08
12:10
668 км.
17 ч. 6 мин.
Сулея
12:38
12:40
684 км.
17 ч. 36 мин.
Вязовая
13:31
13:33
726 км.
18 ч. 29 мин.
Усть-Катав
13:48
13:50
737 км.
18 ч. 46 мин.
Кропачево
14:14
14:30
752 км.
19 ч. 12 мин.
Аша
15:31
15:33
797 км.
20 ч. 29 мин.
Уфа
17:15
17:47
885 км.
22 ч. 13 мин.
Давлеканово
19:54
19:56
969 км.
1 д. 0 ч. 52 мин.
Раевка
20:16
20:18
987 км.
1 д. 1 ч. 14 мин.
Аксаково
21:31
21:33
1038 км.
1 д. 2 ч. 29 мин.
Абдулино
22:27
22:29
1087 км.
1 д. 3 ч. 25 мин.
Бугуруслан
23:57
23:59
1168 км.
1 д. 4 ч. 55 мин.
Новоотрадная
01:09
01:11
1244 км.
1 д. 6 ч. 7 мин.
Самара
02:45
03:26
1327 км.
1 д. 7 ч. 43 мин.
Чапаевск
04:07
04:09
1363 км.
1 д. 9 ч. 5 мин.
Сызрань Город
06:52
06:59
1447 км.
1 д. 11 ч. 50 мин.
Возрождение
08:04
08:06
1499 км.
1 д. 13 ч. 2 мин.
Кулатка
08:28
08:30
1525 км.
1 д. 13 ч. 26 мин.
Сенная
09:47
09:50
1600 км.
1 д. 14 ч. 45 мин.
Саратов 1
Пассажирский
12:16
13:08
1695 км.
1 д. 17 ч. 14 мин.
Анисовка
13:54
13:55
1710 км.
1 д. 18 ч. 52 мин.
Урбах
15:05
15:07
1775 км.
1 д. 20 ч. 3 мин.
Красный Кут
15:48
15:50
1806 км.
1 д. 20 ч. 46 мин.
Гмелинская
17:13
17:15
1870 км.
1 д. 22 ч. 11 мин.
Палласовка
17:45
17:47
1906 км.
1 д. 22 ч. 43 мин.
Эльтон
19:11
19:13
2008 км.
2 д. 0 ч. 9 мин.
Верхний Баскунчак
20:34
20:54
2108 км.
2 д. 1 ч. 32 мин.
Харабалинская
22:20
22:22
2207 км.
2 д. 3 ч. 18 мин.
Ашулук
22:40
22:42
2221 км.
2 д. 3 ч. 38 мин.
Астрахань
00:38
01:28
2338 км.
2 д. 5 ч. 36 мин.
Улан-Холл
03:58
04:01
2476 км.
2 д. 8 ч. 56 мин.
Артезиан
04:50
04:55
2532 км.
2 д. 9 ч. 48 мин.
Кочубей
05:51
05:53
2595 км.
2 д. 10 ч. 49 мин.
Кизляр
06:47
06:52
2655 км.
2 д. 11 ч. 45 мин.
Куруш
07:54
07:56
2708 км.
2 д. 12 ч. 52 мин.
Кизилюрт
08:23
08:53
2727 км.
2 д. 13 ч. 21 мин.
Махачкала
09:56
10:54
2784 км.
2 д. 14 ч. 54 мин.
Дербент
12:39
2906 км.
2 д. 17 ч. 37 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездка началась с косяка – поезд опоздал на 54 минуты. И продолжилась не лучшим образом. В вагоне не было ковров, кругом пыльно. В Туалете грязь. Одним словом не вагон а одно большое разочарование
Не думала я что еще ездят вагоны в которых не установлен кондиционер. Ехали в духоте. Такие деньги большие платим за билеты а перевозят вообще как животных.
Честно – я не думал, что поездка будет такой. Во-первых розетки не работали вообще. Как я понял – только к проводницы работала. Я попросил подключить свой телефон, чтобы он хотя бы наполовину зарядился. На что получил отказ. Во-вторых отношение к людям не самое лучшее. В вагоне много пыли.
Подушка очень твердая. Матрас постоянно сползал и невозможно было нормально спать. Состояние вагона могло бы быть лучше. Замените подушки и матрасы!!!! Мы с ними одного возраста!
Не понравилось что в туалете постоянно курили. И весь этот дым частично летел в вагон. И нам приходилось этим дышать. Проводница сказала что ничего не сделаешь.