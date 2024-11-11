Маршрут следования и продажа билетов
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Маршрут следования поезда 085С Махачкала — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Махачкала — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Махачкала
15:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Махачкала
Сортировочная
15:19
15:21
3 км.
0 ч. 13 мин.
Шамхал
15:41
15:43
15 км.
0 ч. 35 мин.
Кизилюрт
16:24
16:32
56 км.
1 ч. 18 мин.
Куруш
16:59
17:03
75 км.
1 ч. 53 мин.
Герменчик
17:30
17:34
96 км.
2 ч. 24 мин.
Кизляр
18:10
18:17
128 км.
3 ч. 4 мин.
Кара-Баглы
18:45
18:50
155 км.
3 ч. 39 мин.
Кочубей
19:20
19:25
187 км.
4 ч. 14 мин.
Артезиан
20:37
21:07
250 км.
5 ч. 31 мин.
Белое Озеро
21:42
21:44
279 км.
6 ч. 36 мин.
Улан-Холл
22:09
22:11
305 км.
7 ч. 3 мин.
Зензели
23:11
23:13
361 км.
8 ч. 5 мин.
Астрахань
00:59
01:40
452 км.
9 ч. 53 мин.
Харабалинская
03:53
03:55
583 км.
12 ч. 47 мин.
Верхний Баскунчак
05:24
05:44
682 км.
14 ч. 18 мин.
Эльтон
07:07
07:09
782 км.
16 ч. 1 мин.
Кайсацкая
08:08
08:10
850 км.
17 ч. 2 мин.
Палласовка
08:43
08:45
883 км.
17 ч. 37 мин.
Гмелинская
09:23
09:25
919 км.
18 ч. 17 мин.
Красный Кут
10:29
10:34
983 км.
19 ч. 23 мин.
Урбах
11:17
11:19
1014 км.
20 ч. 11 мин.
Саратов 1
Пассажирский
13:03
13:40
1090 км.
21 ч. 57 мин.
Татищево
14:29
14:31
1121 км.
23 ч. 23 мин.
Аткарск
15:14
15:16
1167 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Ртищево 1
16:51
17:21
1260 км.
1 д. 1 ч. 45 мин.
Вертуновская
17:47
17:49
1284 км.
1 д. 2 ч. 41 мин.
Тамала
18:17
18:19
1307 км.
1 д. 3 ч. 11 мин.
Умет
18:37
18:40
1326 км.
1 д. 3 ч. 31 мин.
Кирсанов
18:57
19:00
1344 км.
1 д. 3 ч. 51 мин.
Иноковка
19:25
19:27
1367 км.
1 д. 4 ч. 19 мин.
Тамбов 1
20:23
20:49
1432 км.
1 д. 5 ч. 17 мин.
Мичуринск
Уральский
21:57
22:43
1497 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Богоявленск
23:26
23:28
1538 км.
1 д. 8 ч. 20 мин.
Рязань 2
01:39
02:08
1696 км.
1 д. 10 ч. 33 мин.
Ожерелье
05:09
05:11
1789 км.
1 д. 14 ч. 3 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
07:00
1899 км.
1 д. 15 ч. 54 мин.
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Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехала 6.01.21.поездом 085С до Москвы в вагоне 6. Была приятно удивлена, что в составах направления Махачкала Москва появились такие комфортабельные вагоны, где практически созданы все условия для комфортной поездки: чистая постель, удобные спальные места, розетки у каждой полки. Хочу сказать отдельное спасибо проводнице Меселовой Умакусум за её доброжелательнось, за отличное выполнение своих обязанностей. В вагоне была всегда чистота. Она интересовалась самочувствием пассажиров. Начальник поезда Нурмагомедов Магомед приходил, измерял температуру. Спасибо большое им за предоставленный комфорт и пожелать им здоровья и благополучия. От поездки остались приятные воспоминания.
Добрый день. Хочу оставить свой отзыв об этом ужасном поезде, а точнее о сервисе, который был нам оказан. Проводница была хамоватая. Мы попросили стаканы, она сказала, что их нет, дефицит. Потом принесла один стакан (хотя мы просили 2), а через час забрала его!!! Я не знаю, за что мы платим такие деньги.
Я просто в дичайшем шоке нахожусь до сих пор! Поезд ужасный, как и то как обслуживают пассажиров проводники. Я никогда больше в жизни на него несяду и еще оставила жалобу в книге на вокзале. Как вспомню, аж передергивает.
Хорошее обслуживание. Ехал в 8 вагоне, проводники были доброжелательными и общительными женщинами. Поездка понравилась Спасибо.
По соотношению цена/качество не самый лучший поезд. Как мне кажется цена завышена и даже не слегка, а довольно сильно.
Добрый день. Чистый вагон, приятные проводницы, есть о чем поговорить. На любые вопросы получаешь развернутые ответы. Сразу видно, что проводницы профессионалы. Кипяток был кипятком, а не просто теплой водичкой в 70 градусов. Белье было идеально чистым и приятно пахло. Нам понравилось.