Ирина – отзыв о поезде 345Е Ежегодно езжу этим поездом с момента его запуска из Нижневартовска в Сочи. Вагон СВ. Совсем не напрягает, что поезд идёт 4 дня и ещё несколько часов. Замечательное обслуживание, всегда вежливые и отзывчивые проводники. В вагоне чистота и комфорт, есть душ. Что ещё нужно для длительного путешествия?! Всегда с большим нетерпением жду очередной поездки. Спасибо!

Пассажир – отзыв о поезде 101Й Поезд очень старый, всё скрипит ужасно, подушки очень сильно воняют (видимо не стирают), какие-то не понятные остановки, по 30 минут🙄 Проводницы это что то с чем-то ходят не довольные, одна выперлась в туалет вообще в колготках. 🙄🙄🙄 Ну очень не приятная ситуация🥴

Галина Сергеевна – отзыв о поезде 595Е Столкнулась с ситуацией, когда проводник не пускала в вагон пассажира с электронным билетом, купленным на сайте ржд. В вагон ему удалось сесть только когда подошел бригадир поезда и пропустил его (этот пассажир был моим попутчиком в купе и во всех красках описал это).

Женька – отзыв о поезде 561Е Села в Сургуте, ехала до Водогды. К поездке претензий не имею. Хотела сказать спасибо проводнице Оксане за приятное времяпровождение.

Ульяна Егоровна – отзыв о поезде 379У У меня есть только одно пожелание – работать чуточку более ответственно. Попросила проводницу подмести – потом пришлось еще раз просить, потому что забыла.

Зарина – отзыв о поезде 377Г Спасибо проводнице Татьяне, которая тщательно проводила уборку в вагоне и профессионально исполняла свои обязанности! Благодаря именно таким проводницам я не теряю веру в то, что наши железные дороги могут быть намного лучше западных!

Маша – отзыв о поезде 341Е Шторки на месте. Розетка чтобы подзарядить телефон тоже на месте. Белье постельное очень даже ничего. Одним словом что вам еще надо? Мне все ок!

Анатолий Алексеевич – отзыв о поезде 309Е Попался новый вагон и очень ответственная проводница. Она проводила несколько раз влажную уборку, в вагоне постоянно подметала и делала абсолютно все, чтобы пассажирам было комфортно. Хотелось бы чтобы Елене (так ее звали) выписали премию.

Екатерина – отзыв о поезде 109М Вот мне до конца не понятно, почему в поезде до сих пор старые вагоны? Когда это все закончится и можно будет ехать в нормальных условиях?

Маширка – отзыв о поезде 107Е Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.

Марьяна – отзыв о поезде 105Е Не знаю как вам – а меня уже дико бесят эти столетние вагоны, которые нужно прямиком в утиль отправить. После того как поездишь на нормальных вагонах – в этом безобразии больше не можешь нормально ездить.

Катя – отзыв о поезде 087Й На 4 из 5. Есть свои недочеты (по чистоте вопросы) но в остальном на фоне других поездов очень даже ничего.