Поезд 589Е Тюмень — Адлер

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

02:26

Тюмень

3 д. 1 ч. 49 мин.

04:15

Адлер

34

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Маршрут следования поезда 589Е Тюмень — Адлер на карте со всеми остановками

Расписание поезда Тюмень — Адлер с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Тюмень

02:26

0 км.

0 ч. 0 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

07:42

35 мин.

08:17

299 км.

5 ч. 16 мин.

Дружинино

09:41

50 мин.

10:31

365 км.

7 ч. 15 мин.

Красноуфимск

12:35

25 мин.

13:00

474 км.

10 ч. 9 мин.

Агрыз

20:19

32 мин.

20:51

764 км.

17 ч. 53 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

00:52

10 мин.

01:02

1018 км.

22 ч. 26 мин.

Зеленый Дол

02:23

2 мин.

02:25

1050 км.

23 ч. 57 мин.

Ульяновск
Центральный

06:16

40 мин.

06:56

1225 км.

1 д. 3 ч. 50 мин.

Сызрань Город

11:47

7 мин.

11:54

1350 км.

1 д. 9 ч. 21 мин.

Возрождение

13:09

2 мин.

13:11

1402 км.

1 д. 10 ч. 43 мин.

Кулатка

13:33

2 мин.

13:35

1428 км.

1 д. 11 ч. 7 мин.

Сенная

14:38

1 мин.

14:39

1503 км.

1 д. 12 ч. 12 мин.

Саратов 1
Пассажирский

18:00

40 мин.

18:40

1598 км.

1 д. 15 ч. 34 мин.

Петров Вал

22:43

2 мин.

22:45

1763 км.

1 д. 20 ч. 17 мин.

Волгоград 1

02:55

41 мин.

03:36

1929 км.

2 д. 0 ч. 29 мин.

Котельниково

07:27

2 мин.

07:29

2086 км.

2 д. 5 ч. 1 мин.

Ремонтная

08:21

3 мин.

08:24

2123 км.

2 д. 5 ч. 55 мин.

Зимовники

09:01

3 мин.

09:04

2159 км.

2 д. 6 ч. 35 мин.

Куберле

09:32

3 мин.

09:35

2184 км.

2 д. 7 ч. 6 мин.

Двойная

09:57

5 мин.

10:02

2203 км.

2 д. 7 ч. 31 мин.

Сальск

11:20

28 мин.

11:48

2261 км.

2 д. 8 ч. 54 мин.

Песчанокопская

12:50

3 мин.

12:53

2310 км.

2 д. 10 ч. 24 мин.

Ея

13:37

3 мин.

13:40

2348 км.

2 д. 11 ч. 11 мин.

Ровное

13:52

5 мин.

13:57

2356 км.

2 д. 11 ч. 26 мин.

Кавказская

16:07

35 мин.

16:42

2411 км.

2 д. 13 ч. 41 мин.

Курганная

18:16

2 мин.

18:18

2469 км.

2 д. 15 ч. 50 мин.

Белореченская

19:15

35 мин.

19:50

2526 км.

2 д. 16 ч. 49 мин.

Хадыженская

21:29

16 мин.

21:45

2574 км.

2 д. 19 ч. 3 мин.

Туапсе

23:38

5 мин.

23:43

2623 км.

2 д. 21 ч. 12 мин.

Лазаревская

00:40

5 мин.

00:45

2650 км.

2 д. 22 ч. 14 мин.

Лоо

03:08

5 мин.

03:13

2682 км.

3 д. 0 ч. 42 мин.

Сочи

03:36

7 мин.

03:43

2698 км.

3 д. 1 ч. 10 мин.

Хоста

04:02

2 мин.

04:04

2711 км.

3 д. 1 ч. 36 мин.

Адлер

04:15

2719 км.

3 д. 1 ч. 49 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Тюмень → Адлер Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Тюмень и Адлер

Информация о поезде 589Е

Планируете поездку по маршруту Тюмень — Адлер? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 589Е. Этот поезд отправляется со станции Тюмень в 02:26 и прибывает на конечную станцию Адлер в 04:15. Вся дорога занимает 3 д. 1 ч. 49 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 36 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 589Е

Количество остановок поезда:

34 станции

Самая длинная остановка:

50 мин. – станция Дружинино

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Валерий Знахорчук

    Хочу поблагодарить проводника вагона 15 поезда. Внимательная, отзывчивая, обходительная. Этого так иногда не хватает пассажирам. Особенно когда третьи сутки в пути и после поезда.

    Ответить
  2. Валентина

    Хочу отметить работу проводников, видно - не спят, уставшие, но работают. Спасибо. Ведь они следят за нашим комфортом и выслушивают наши россказни и не довольства, а я знаю, как оно работать с людьми это АД

    Ответить
  3. Геннадий Романович

    Хочу выразить огромную благодарность коллективу поезда. Особенно начальнику поезда, человеку с большой буквы. Знающий свое дело специалист и просто хороший человек решил мою проблему тихо спокойно и с пониманием.

    Ответить
  4. Елена Владимировна Нехай

    По три часа стоят вагоны на станции, я с пяти вечера жду свой поезд. Хоть какой-нибудь поезд в нужную мне сторону. А еще говорят 21 век везде можно добраться доехать куда уходят наши деньги?

    Ответить
  5. Стас

    Купили все купе, чтобы выспаться, так это было очень важно. С одной стороны шумело 4 человека в час ночи, на замечания не реагировали. Даже проводник не хотел их особо усмирять.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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