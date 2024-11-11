Поезд 377Г Новый Уренгой — Казань

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

06:35

Новый Уренгой

1 д. 18 ч. 13 мин.

09:40

Казань

72

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Маршрут следования поезда 377Г Новый Уренгой — Казань на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новый Уренгой — Казань с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новый Уренгой

06:35

0 км.

0 ч. 0 мин.

Коротчаево

08:48

10 мин.

08:58

69 км.

2 ч. 13 мин.

Сывдарма

10:57

5 мин.

11:02

145 км.

4 ч. 22 мин.

Пуровск

12:19

10 мин.

12:29

182 км.

5 ч. 44 мин.

Пурпе

14:00

17 мин.

14:17

246 км.

7 ч. 25 мин.

Ханымей

15:57

5 мин.

16:02

338 км.

9 ч. 22 мин.

Ноябрьск 2

17:24

10 мин.

17:34

401 км.

10 ч. 49 мин.

Ноябрьск 1

17:52

5 мин.

17:57

412 км.

11 ч. 17 мин.

Когалым

20:09

15 мин.

20:24

515 км.

13 ч. 34 мин.

Ульт Ягун

22:51

2 мин.

22:53

601 км.

16 ч. 16 мин.

Сургут

23:53

40 мин.

00:33

653 км.

17 ч. 18 мин.

Усть-Юган

02:06

2 мин.

02:08

695 км.

19 ч. 31 мин.

Пыть-Ях

02:38

8 мин.

02:46

718 км.

20 ч. 3 мин.

Куть-Ях

03:55

2 мин.

03:57

782 км.

21 ч. 20 мин.

Салым

04:44

5 мин.

04:49

824 км.

22 ч. 9 мин.

Демьянка

06:24

17 мин.

06:41

924 км.

23 ч. 49 мин.

Юность-Комсомольская

08:13

2 мин.

08:15

1008 км.

1 д. 1 ч. 38 мин.

Тобольск

09:56

15 мин.

10:11

1093 км.

1 д. 3 ч. 21 мин.

Усть-Тавда

11:41

2 мин.

11:43

1181 км.

1 д. 5 ч. 6 мин.

Тюмень

13:58

54 мин.

14:52

1301 км.

1 д. 7 ч. 23 мин.

Талица

16:35

2 мин.

16:37

1408 км.

1 д. 10 ч. 0 мин.

Камышлов

17:40

2 мин.

17:42

1474 км.

1 д. 11 ч. 5 мин.

Еланский

18:03

21 мин.

18:24

1488 км.

1 д. 11 ч. 28 мин.

Богданович

18:57

2 мин.

18:59

1514 км.

1 д. 12 ч. 22 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

20:35

37 мин.

21:12

1602 км.

1 д. 14 ч. 0 мин.

Ревда

22:06

2 мин.

22:08

1643 км.

1 д. 15 ч. 31 мин.

Дружинино

22:49

30 мин.

23:19

1667 км.

1 д. 16 ч. 14 мин.

Красноуфимск

01:09

2 мин.

01:11

1776 км.

1 д. 18 ч. 34 мин.

Чад

02:01

1 мин.

02:02

1811 км.

1 д. 19 ч. 26 мин.

Чернушка

03:02

1 мин.

03:03

1880 км.

1 д. 20 ч. 27 мин.

Куеда

03:29

1 мин.

03:30

1910 км.

1 д. 20 ч. 54 мин.

Янаул

04:02

3 мин.

04:05

1954 км.

1 д. 21 ч. 27 мин.

Амзя

04:34

1 мин.

04:35

1987 км.

1 д. 21 ч. 59 мин.

Камбарка

04:46

1 мин.

04:47

1996 км.

1 д. 22 ч. 11 мин.

Сарапул

05:15

1 мин.

05:16

2030 км.

1 д. 22 ч. 40 мин.

Агрыз

06:02

60 мин.

07:02

2077 км.

1 д. 23 ч. 27 мин.

Можга

07:55

2 мин.

07:57

2127 км.

2 д. 1 ч. 20 мин.

Кизнер

08:42

3 мин.

08:45

2173 км.

2 д. 2 ч. 7 мин.

Заструг

09:08

2 мин.

09:10

2192 км.

2 д. 2 ч. 33 мин.

Вятские Поляны

09:24

2 мин.

09:26

2202 км.

2 д. 2 ч. 49 мин.

Казань
Пассажирская

12:29

2331 км.

2 д. 5 ч. 54 мин.

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Погода на станциях Новый Уренгой и Казань

Информация о поезде 377Г

Планируете поездку по маршруту Новый Уренгой — Казань? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 377Г. Этот поезд отправляется со станции Новый Уренгой в 06:35 и прибывает на конечную станцию Казань в 09:40. Вся дорога занимает 1 д. 18 ч. 13 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 29 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 377Г

Количество остановок поезда:

72 станции

Самая длинная остановка:

60 мин. – станция Агрыз

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 7

  1. Влад

    Ехали с супругой в 3 вагоне. Удивил беспорядок и неприятный запах. Даже стол был не протерт. Но правда обратились к проводникам. Они быстро убрали всю грязь. В остальном все неплохо.

    Ответить
  2. Мария

    В целом осталось приятное впечатление от поездки. Поезд сильно не качало и не дергало. Поэтому удалось отлично выспаться. Туалет убирался регулярно. Всё необходимое пополнялось, но после напоминаний.

    Ответить
  3. Наталия Степанович

    Как и 10 лет назад, когда я ездила на этом поезде, так и сейчас – в вагонах по полной программе процветает алкоголизм и пьянство. Все бухают и проводник закрывает на это глаза. А нормальным пассажирам приходится все это терпеть.

    Ответить
  4. Алексей Дмитриевич

    Очень опечалил момент что в поезде не было вообще никаких обедов. Приходится самому закупаться на станциях.

    Ответить
  5. Шилова Юлия Владимировна

    Высший уровень сервиса! Проводницы просто умнички! С попутчиками тоже очень повезло, не было никакого былда и т.п. Выспалась прекрасно!

    Ответить
  6. Александр Р.

    Выдали простынь с дыркой. Сходил чтобы поменять – сказали что ничего дополнительного нет. Постельное белье все уже раздали. Пришлось спать на дырявом. Дно пробито.

    Ответить
  7. Зарина

    Спасибо проводнице Татьяне, которая тщательно проводила уборку в вагоне и профессионально исполняла свои обязанности! Благодаря именно таким проводницам я не теряю веру в то, что наши железные дороги могут быть намного лучше западных!

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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