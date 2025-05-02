Погода на станциях Армавир и Котляревская

Маршрут движения поездов Армавир — Котляревская

Расстояние между станциями составляет 287 км.

Приблизительное время следования составляет: 5 ч. 53 мин.

4 ч. 40 мин. – время в пути на поезде 146Э (самый быстрый поезд);

7 ч. 11 мин. – время в пути на поезде 061М (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 18 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Армавир — Котляревская

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.