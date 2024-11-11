Поезд 034С Москва — Владикавказ (Осетия)

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:50

Москва

1 д. 12 ч. 8 мин.

09:58

Владикавказ

34

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Маршрут следования поезда 034С Москва — Владикавказ на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Владикавказ с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва Казанская
Казанский Вокзал

21:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Рязань 2

00:45

26 мин.

01:11

181 км.

2 ч. 55 мин.

Мичуринск
Воронежский

03:49

5 мин.

03:54

379 км.

5 ч. 59 мин.

Грязи
Воронежские

04:46

3 мин.

04:49

435 км.

6 ч. 56 мин.

Воронеж 1

06:48

35 мин.

07:23

538 км.

8 ч. 58 мин.

Колодезная

08:27

2 мин.

08:29

575 км.

10 ч. 37 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

09:10

5 мин.

09:15

618 км.

11 ч. 20 мин.

Евдаково

09:54

2 мин.

09:56

648 км.

12 ч. 4 мин.

Подгорное

11:08

2 мин.

11:10

685 км.

13 ч. 18 мин.

Россошь

11:38

14 мин.

11:52

709 км.

13 ч. 48 мин.

Митрофановка

12:19

2 мин.

12:21

733 км.

14 ч. 29 мин.

Зайцевка

13:01

2 мин.

13:03

775 км.

15 ч. 11 мин.

Кутейниково

13:41

2 мин.

13:43

812 км.

15 ч. 51 мин.

Миллерово

14:41

2 мин.

14:43

867 км.

16 ч. 51 мин.

Каменская

15:35

2 мин.

15:37

933 км.

17 ч. 45 мин.

Лихая

16:00

16 мин.

16:16

952 км.

18 ч. 10 мин.

Зверево

16:42

2 мин.

16:44

968 км.

18 ч. 52 мин.

Сулин

17:03

2 мин.

17:05

983 км.

19 ч. 13 мин.

Шахтная

17:57

2 мин.

17:59

1001 км.

20 ч. 7 мин.

Новочеркасск

18:49

2 мин.

18:51

1037 км.

20 ч. 59 мин.

Ростов
Главный

19:48

26 мин.

20:14

1075 км.

21 ч. 58 мин.

Кущевка

21:26

10 мин.

21:36

1149 км.

23 ч. 36 мин.

Крыловская

22:08

7 мин.

22:15

1182 км.

1 д. 0 ч. 18 мин.

Тихорецкая

23:01

3 мин.

23:04

1235 км.

1 д. 1 ч. 11 мин.

Кавказская

23:58

18 мин.

00:16

1293 км.

1 д. 2 ч. 8 мин.

Армавир Ростовский
Армавир-1

01:19

17 мин.

01:36

1358 км.

1 д. 3 ч. 29 мин.

Невинномысская

02:40

5 мин.

02:45

1435 км.

1 д. 4 ч. 50 мин.

Минеральные Воды

04:03

47 мин.

04:50

1539 км.

1 д. 6 ч. 13 мин.

Георгиевск

05:20

5 мин.

05:25

1566 км.

1 д. 7 ч. 30 мин.

Аполлонская

05:52

5 мин.

05:57

1592 км.

1 д. 8 ч. 2 мин.

Прохладная

06:33

18 мин.

06:51

1631 км.

1 д. 8 ч. 43 мин.

Котляревская

07:11

19 мин.

07:30

1645 км.

1 д. 9 ч. 21 мин.

Беслан

08:55

30 мин.

09:25

1706 км.

1 д. 11 ч. 5 мин.

Владикавказ

09:58

1727 км.

1 д. 12 ч. 8 мин.

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Погода на станциях Москва и Владикавказ

Информация о поезде 034С

Планируете поездку по маршруту Москва — Владикавказ? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 034С. Этот поезд отправляется со станции Москва в 21:50 и прибывает на конечную станцию Владикавказ в 09:58. Вся дорога занимает 1 д. 12 ч. 8 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 38 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 034С

Количество остановок поезда:

34 станции

Самая длинная остановка:

47 мин. – станция Минеральные Воды

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Как купить билет на поезд

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Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Оксана Дмитриевна

    Здравствуйте! Веселая проводница, чистый вагон и туалет, новое постельное бельё. Что еще нужно для хорошей поездки?!?!? Ехала на этом поезде в 3.09.2021 все очень понравилось!

    Ответить
  2. Галина

    Поезд на высоте, как и проводницы. Большое вас спасибо за добросовестное выполнение своих обязанностей.

    Ответить
  3. Валентина

    Ехали с мужем и ребенком. Что могу сказать? В вагоне чисто и уютно, но вот туалет грязноват. Прошу его получше убирать. Также был недочет по поводу запуска пассажиров в поезд. Когда все вагоны уже во всю грузились, наш был еще закрыт, проводница открыла его в последнюю очередь. Не до конца хорошо продумана система кондиционеров – ночью бывает сильно поддувает, особенно на верхние полки. Тройку!

    Ответить
  4. Сергей

    С поездом все было хорошо, а проводница какая-то нервная была, на взводе. То ли она такая там всегда ходит, то ли кто-то ее просто вывел из себя. И то и другое – не повод показывать свой негатив пассажирам.

    Ответить
  5. Светик

    Добрый день! Пока ехали в вагоне – 2 раза мыли пол, все чистили и убирали. Туалет чистый, окна чистые. Претензий совсем никаких не имею к персоналу и поезду. Очень хорошо прошла поездка рекомендую

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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