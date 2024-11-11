На 18 апреля 2025 года расписание поездов в городе Михайловка включает 100 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал днем, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

первый поезд отправляется в 04:13 по направлению к станции Ростов-На-Дону;

последний поезд прибывает в 23:07 от станции Ростов-На-Дону.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Михайловка.

Актуальное расписание поездов станции Михайловка, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!