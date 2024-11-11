Поезд 079Ж Волгоград — Санкт-Петербург

Маршрут следования и продажа билетов

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Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

01:07

Волгоград

1 д. 11 ч. 18 мин.

12:25

Санкт-Петербург

33

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Маршрут следования поезда 079Ж Волгоград — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками

Расписание поезда Волгоград — Санкт-Петербург с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Волгоград 1

01:07

0 км.

0 ч. 0 мин.

Иловля 1

02:42

2 мин.

02:44

76 км.

1 ч. 35 мин.

Арчеда

04:03

4 мин.

04:07

131 км.

2 ч. 56 мин.

Себряково

05:20

3 мин.

05:23

175 км.

4 ч. 13 мин.

Филоново

06:35

2 мин.

06:37

240 км.

5 ч. 28 мин.

Алексиково

07:31

3 мин.

07:34

293 км.

6 ч. 24 мин.

Поворино

08:15

15 мин.

08:30

319 км.

7 ч. 8 мин.

Борисоглебск

09:04

10 мин.

09:14

339 км.

7 ч. 57 мин.

Грибановка

09:40

10 мин.

09:50

354 км.

8 ч. 33 мин.

Народная

10:11

2 мин.

10:13

371 км.

9 ч. 4 мин.

Терновка

10:37

2 мин.

10:39

389 км.

9 ч. 30 мин.

Жердевка

11:02

45 мин.

11:47

407 км.

9 ч. 55 мин.

Токаревка

12:13

2 мин.

12:15

435 км.

11 ч. 6 мин.

Оборона

12:37

5 мин.

12:42

462 км.

11 ч. 30 мин.

Добринка

13:08

2 мин.

13:10

485 км.

12 ч. 1 мин.

Плавица

13:23

2 мин.

13:25

496 км.

12 ч. 16 мин.

Грязи
Воронежские

14:10

40 мин.

14:50

535 км.

13 ч. 3 мин.

Липецк

15:34

10 мин.

15:44

564 км.

14 ч. 27 мин.

Елец

17:29

31 мин.

18:00

634 км.

16 ч. 22 мин.

Становая

18:43

2 мин.

18:45

655 км.

17 ч. 36 мин.

Ефремов

19:39

2 мин.

19:41

700 км.

18 ч. 32 мин.

Волово

20:41

2 мин.

20:43

746 км.

19 ч. 34 мин.

Жданка

21:16

2 мин.

21:18

771 км.

20 ч. 9 мин.

Узловая 1
Московской жд

21:46

4 мин.

21:50

793 км.

20 ч. 39 мин.

Венев

22:55

2 мин.

22:57

834 км.

21 ч. 48 мин.

Ожерелье

00:02

30 мин.

00:32

884 км.

22 ч. 55 мин.

Москва
Курский Вокзал

02:56

37 мин.

03:33

997 км.

1 д. 1 ч. 49 мин.

Тверь

05:19

2 мин.

05:21

1159 км.

1 д. 4 ч. 12 мин.

Вышний Волочек

06:43

2 мин.

06:45

1275 км.

1 д. 5 ч. 36 мин.

Бологое-Московское

07:46

8 мин.

07:54

1318 км.

1 д. 6 ч. 39 мин.

Окуловка

08:49

1 мин.

08:50

1388 км.

1 д. 7 ч. 42 мин.

Малая Вишера

10:16

2 мин.

10:18

1469 км.

1 д. 9 ч. 9 мин.

Санкт-Петербург
Московский Вокзал

12:25

1629 км.

1 д. 11 ч. 18 мин.

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Погода на станциях Волгоград и Санкт-Петербург

Информация о поезде 079Ж

Планируете поездку по маршруту Волгоград — Санкт-Петербург? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 079Ж. Этот поезд отправляется со станции Волгоград в 01:07 и прибывает на конечную станцию Санкт-Петербург в 12:25. Вся дорога занимает 1 д. 11 ч. 18 мин., а суммарное время стоянок составляет - 4 ч. 46 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 079Ж

Количество остановок поезда:

33 станции

Самая длинная остановка:

45 мин. – станция Жердевка

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

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Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Елена

    Добрый вечер. Ехали мы на этом поезде и могу сказать, что поездка удалась. Матрасы были не старые, белье чистое. Проводники очень быстро выполняли свою работу. За это им большое спасибо.

    Ответить
  2. Петр Николаевич

    Поездка была длинной и нудной. Не очень порадовало качество вагонов и постельного белья. Но тут видимо как попадет. До этого ехал на этом же поезде, матрасы были почти новые. Женщины проводницы очень хорошо знают вою работу и выполняют ее в полном объеме.

    Ответить
  3. Инна

    Ехала с дочкой в 4 вагоне. У нас была проводница Оксана, которая очень хорошо нас обслуживала на протяжении всей поездки. Спасибо ей большое! Также В поезде была очень вкусная еда.

    Ответить
  4. Андрей

    Хороший поезд, периодически отправляют в командировку на нем. Всегда был доволен.

    Ответить
  5. Галина Степановна

    большое спасибо поезд очень хороший. проводница хорошо рассказала и все показала.

    Ответить
  6. Таиса Ларионовна

    Приветствую! У нас был чистый и аккуратный вагон. Сразу было видно, что его часто убирают и заботятся о комфорте пассажиров. Единственный недостаток который напрягал меня во время поездки – это то, что из окна сильно поддувало. Проводницы сказали что ничего с этим поделать нельзя. Такой вагон.

    Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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