Планируя путешествие на поезде, мы первым делом задумываемся о покупке железнодорожных билетов. Конечно, оформить их можно и через интернет, однако многим гражданам спокойнее действовать по-старинке и оформлять проездные документы в привокзальной кассе. Но кассы РЖД нужны не только для покупки билетов, через нее можно оформить возврат или электронную регистрацию.

Как узнать, где находится касса РЖД?

Билетные кассы РЖД: как купить билет на поезд?

Билеты на поезд продаются только по удостоверению личности — паспорту или свидетельству о рождении (для детей).

Как сдать электронный билет на поезд в кассе РЖД?

контрольный купон или номер электронного билета/заказа;

паспорт или иной удостоверяющий личность документ, указанный в билете.