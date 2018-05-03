Электронные ЖД билеты

Электронные ЖД билеты

Покупки в интернет — уже повседневность. Кроме того, это быстрый и удобный способ приобрести желаемое. Например, быстро купить билет на поезд, не выходя из дома. На нашем сайте можно оформить проездной документ в считанные минуты. Не нужно стоять в очереди у кассы, беседовать с оператором и выяснять расписание поездов, курсирующих по нужному направлению. Для вашего комфорта мы разработали простую форму поиска, бронирования и оплаты билетов. На сайте вы всегда можете узнать расписание составов, следующих по территории РФ. Чтобы отправиться в путешествие, нужно пройти три простых шага:

  1. найти через форму необходимый состав;
  2. заполнить анкету и оплатить билет;
  3. распечатать и предъявить проводнику посадочный талон.
Все просто и без лишних движений.
Электронный ЖД билет можно распечатать или сохранить на мобильном. Проводнику достаточно QR-кода.

Процедура покупки электронного билета

Для покупки билета на нашем сайте, выберите подходящий поезд и перейдите в форму заказа. Укажите личные данные: Ф.И.О. и номер удостоверения личности (паспорта, военного билета, свидетельства о рождении и т.д.). Нажмите «Оформить билет» и оплатите проезд удобным вам способом (электронными деньгами или банковской картой). Тщательно проверяйте введенную информацию при регистрации. Любая ошибка в Ф.И.О., номере удостоверяющего личность документа или мобильного телефона приведет к проблемам при регистрации и получении электронного билета на посадку.
Допустили ошибку в электронном билете — придется покупать новый.

Что делать с билетом при посадке в поезд?

Регистрация электронных проездных документов на поезда, следующие по территории России, производится в автоматическом режиме. Для посадки в вагон достаточно предъявить проводнику посадочный талон и документ, удостоверяющий личность.
Электронный билет можно распечатать на принтере в формате А4 или сохранить на телефоне.

Преимущества электронных билетов

Как купить электронный билет на поезд? Что делать с билетом при посадке в вагон? Каковы преимущества электронных ж/д билетов? Цифровой проездной документов имеет ряд преимуществ:
  • экономия времени и денег — не нужно тратиться на поездку до железнодорожного вокзала и стоять в очереди в кассу;
  • надежность — вы не потеряете, не испортите и не забудете дома электронный билет;
  • безопасность — вся информация о платежах проходит по зашифрованным каналам;
  • возможность выбора — вы сами решаете, какое место, класс вагона, время отправления и прибытия поезда выбрать;
  • возможность купить билет другому человеку — укажите данные лица, который отправляется в путешествие, и сообщите ему номер посадочного места.
Покупка электронного билета позволяет грамотно спланировать путешествие. На сайте вы всегда сможете уточнить расписание и другие детали поездки в один клик. Еще один плюс покупки проездного документа онлайн — способы оплаты. Например, вы можете рассчитаться за билет с помощью банковской карты или электронной карты. Просто выберите оптимальный способ платежа и совершите операцию. Обратите внимание на один нюанс — если вы покупаете ЖД билет через интернет, то он считается забронированным до момента оплаты. Крайний срок выкупа электронного билет — за два часа до отправления состава. После оплаты на указанный при регистрации номер мобильного телефона придет уведомление. В нем содержится номер билета, который может потребоваться при оформлении посадочного талона.
Путешествуйте с комфортом вместе с zhd-online.ru

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Отзывы пассажиров: 4

  1. Никита

    Где узнать про как купить билеты на поезд через интернет на сайте ржд

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  2. Светлана

    Интересует как заказать билет на поезд через интернет

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  3. Вася

    Интересует как взять билет на поезд по интернету

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    1. Veronika

      Здравствуйте, Василий! Куда именно вам нужны билеты и из какого города вы будете ехать?

      Ответить
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Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://zhd-online.ru/
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