Пассажиры, планирующие поездку на высокоскоростном поезде «Сапсан» 1 сентября, могут купить билеты по сниженным фиксированным ценам. РЖД приурочила данную акцию ко Дню Знаний. Она распространяется на все поезда «Сапсан», которые курсируют между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. Цена билета будет зависеть только от класса обслуживания и выбора категории места. На нее не будет влиять количество дней до отправления «Сапсана» и заполняемость мест. Так, минимальная стоимость билетов по маршруту Санкт-Петербург – Москва составит от 1 860 рублей. Пассажиры, которые путешествуют из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, могут приобрести билеты в базовый класс за 2 589 рублей, из Москвы в Нижний Новгород — от 1 026 рублей. Оформить проездные документы по специальным ценам можно уже сейчас через сайт или привокзальную кассу.
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