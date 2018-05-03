Ранее мы сообщали, что ОАО «РЖД» планирует удвоить парк скоростных поездов «Сапсан». Теперь мечты воплощаются в реальность. ОАО «РЖД» подписала 7 июня на Петербургском международном экономическом форуме договор с компаниями Siemens AG, Siemens Mobility Gmbh и АО «Группа Синара» на поставку 13 высокоскоростных поездов «Сапсан». Также было подписано дополнительное соглашение об их техническом обслуживании. Теперь компании Siemens Mobility Gmbh и АО «Группа Синара» должны поставить для ОАО «РЖД» 13 десятивагонных составов «Сапсан». Сроки установлены с сентября 2022 года по июль 2023 года. Общая стоимость контракта на поставку составляет 513,5 млн евро. Также компания Siemens AG обязуется обеспечивать техническое обслуживание и ремонт поставленных «Сапсанов» в течение всего 30-летнего срока службы. Обойдется техническое обслуживание ОАО «РЖД» в 583,1 млн евро.
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