ОАО «РЖД» планирует заключить контракт на покупку 13 новых высокоскоростных поездов «Сапсан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Совет директоров компании уже одобрил предстоящую сделку. Необходимость в новых поездах возникла в последние годы, поскольку сильно возрос пассажиропоток по направлению Москва — Санкт-Петербург. Сейчас по маршруту ходят только 16 «Сапсанов», которые не справляются с нагрузкой в пиковые дни. Закупка новых поездов позволит ее снизить. Высокоскоростные поезда планируют запустить между Москвой и Петербургом, а три пары выделить на маршрут Москва — Нижний Новгород. ОАО «РЖД» планирует осуществить закупку на заемные средства. Поставки новых «Сапсанов» произойдут в 2022-2023 годах.
113
Вам также может быть интересно
На днях вступило в силу Постановление правительства РФ, которое разрешает перевозку грудных детей в
Оказывается, сотрудники Российских ж/д дорог многое скрывают от потребителей услуг, совершающих путешествия по стране.
Большинство людей, собираясь в поездку, предпочитают путешествовать по России железнодорожным транспортом. Однако цены на
Проездной документ на поезд лучше покупать заранее — это известно всем. Однако запланированная поездка
Все мы строим планы заранее. Но порой обстоятельства меняются молниеносно, и нужно срочно уехать.
В жизни всегда есть место непредвиденным обстоятельствам. Если срочно потребовалось обменять или вернуть заранее
Интернет прочно вошел в нашу жизнь и значительно облегчил будни, позволяя экономить силы и
Доступность интернета существенно облегчает жизнь — не у каждого есть время стоять в очереди
Стоимость железнодорожных билетов — одна из главных статей расходов любого путешественника. Поэтому приятно, когда