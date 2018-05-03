ОАО «РЖД» планирует заключить контракт на покупку 13 новых высокоскоростных поездов «Сапсан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Совет директоров компании уже одобрил предстоящую сделку. Необходимость в новых поездах возникла в последние годы, поскольку сильно возрос пассажиропоток по направлению Москва — Санкт-Петербург. Сейчас по маршруту ходят только 16 «Сапсанов», которые не справляются с нагрузкой в пиковые дни. Закупка новых поездов позволит ее снизить. Высокоскоростные поезда планируют запустить между Москвой и Петербургом, а три пары выделить на маршрут Москва — Нижний Новгород. ОАО «РЖД» планирует осуществить закупку на заемные средства. Поставки новых «Сапсанов» произойдут в 2022-2023 годах.