На время проведения Петербургского международного экономического форума ОАО «РЖД» назначила дополнительные скоростные поезда «Сапсан», чтобы удовлетворить спрос на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом. Дополнительные «Сапсаны» отправятся в путь 5, 6, 7 и 10 июня.
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Москва — Санкт-Петербург
|Номер поезда
|Отправление
|Прибытие
|Остановки
|№ 762
|11:30
|15:16
|Бологое, Чудово
|№ 764
|11:40
|15:26
|Тверь, Угловка
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Санкт-Петербург — Москва
|№ 761
|11:00
|14:46
|Угловка, Тверь
|№ 763
|11:10
|14:56
|Чудово, Бологое