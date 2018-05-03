«Баргузин» — фирменный пассажирский поезд РЖД, следующий из Иркутска до Забайкальска и обратно. Первый рейс скорый поезд «Баргузин» совершил 1 марта 2005 года и через два месяца получил статус фирменного.
Маршрут фирменного поезда «Баргузин»
Фирменный состав курсирует по маршруту Иркутск — Забайкальск — Иркутск. Со станции Иркутск Пассажирский поезд «Баргузин» отправляется по понедельникам и пятницам под номером 322И, а со ст. Забайкальск — по средам и воскресеньям под номером 321И.
Расстояние между конечными станциями — 1473 км, которые фирменный поезд «Баргузин» проходит за 31 час. По маршруту состав делает 21 остановку, самая длительная — на станции Чита (56 минут).
Время следования в пути фирменного поезда:
от Иркутска до Забайкальска — 30 часов 45 минут;
от Забайкальска до Иркутска — 30 часов 2 минуты.
Поезд «Баргузин» Забайкальск — Иркутск: расписание туда и обратно
Актуальное расписание фирменного поезда «Баргузин» представлено в таблице (время местное):
Фирменный состав № 321/322 Иркутск — Забайкальск практически полностью укомплектован новыми современными вагонами. Поезд «Баргузин» включает:
плацкартные вагоны;
купейные вагоны;
штабной вагон для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
вагон-ресторан.
Поезд «Баргузин»: класс обслуживания
Фирменный состав № 321/322 предлагает пассажирам повышенный уровень комфорта и сервиса. Все вагоны оборудованы:
современными санузлами;
энергосберегающими светильниками;
информационными панелями;
электрическими розетками;
спутниковой системой ГЛОНАСС;
устройствами для контроля электронных проездных;
питьевыми кулерами.
В таблице представлен класс обслуживания в вагонах поезда «Баргузин»:
Тип вагона
Характеристика
Сервис и услуги
Купе
(разрешен провоз домашних животных)
36 посадочных мест
в одном купе — 2 верхние и 2 нижние полки шириной 70 см с защитными планками и откидным столиком
видеосистема
микроволновая печь
холодильник
рацион питания (+ дополнительное)
комплект постельного белья
дорожный гигиенический набор
свежая пресса
Штабной вагон
26 посадочных мест + багажное купе
купе для инвалидов + сопровождающий
рацион питания (+ дополнительное)
комплект постельного белья
Плацкарт
стандартный плацкарт на 54 посадочных места (с 37 по 54 — боковые)
микроволновая печь
холодильник
Для входа в купе повышенной комфортности эконом-класса проводник выдает магнитный ключ в виде пластиковый карты.
Ресторан предлагает разнообразный выбор горячих блюд, закусок, салатов, десертов и напитков. Можно заказать обед прямо в купе. В поезде также осуществляется разносная торговля.
Стоимость билетов на поезд «Баргузин»
Стоимость поездки по данному направлению формируется по системе динамического ценообразования: чем популярнее рейс, тем дороже билет. Цена билета на поезд «Баргузин» Иркутск — Забайкальск составляет:
плацкарт — от 3803 рублей;
купейный вагон — от 4447 рублей;
купейный штабной вагон — от 3683 рублей.
Продажа билетов на фирменный поезд «Баргузин» открывается за 90 дней до его отправления. Помните, чем раньше вы купите билет, тем дешевле он обойдется. Оформить покупку можно на нашем сайте прямо сейчас, без комиссий и переплат.
Каждый путешественник, планируя поездку, мечтает о комфортабельном и оптимальном по стоимости средстве передвижения. Билеты
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура
покупки на сайте https://zhd-online.ru/ займет всего пару минут.
Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:
Ф.И.О.; пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф,
номер бонусной карты (при наличии).
Останется оплатить посадочный талон банковской картой
или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый
посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться
электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен
предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети.
Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите
проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности.
Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности.
При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего
этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета,
должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны
на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие
детям путешествовать одним:
для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах
по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70%
от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет,
то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу
оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без
предоставления отдельного места.
На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет.
До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику.
Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса.
Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого
комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся
только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны
ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://zhd-online.ru/ электронный билет нельзя поменять.
Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после
предъявления следующих документов:
назвав кассиру 14-значный номер заказа;
предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен.
Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.